أخبار الفن اليوم: أول تعليق لحلمي عبد الباقي على تحويله للتحقيق بالمهن الموسيقية.. دراما رمضانية تدور أحداثها حول نجوم الفن.. القائمة القصيرة للدواوين الفائزة بجائزة أحمد فؤاد نجم

كشفت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عن القائمة القصيرة للدواوين الفائزة بدورتها الثانية عشرة، والتي يقام حفلها مساء اليوم الثلاثاء بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من النقاد والمثقفين والشخصيات العامة.

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام رسالة تهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب اختياره رئيسًاللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة في اليونسكو.

يجري القائمون على مسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، حاليًّا مفاوضات مع أحد المطربين الشعبيين لتقديم أغنية جديدة ضمن أحداث العمل.

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من غد الأربعاء، فيلم "الست"، بعدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات ضمن مشروع "سينما الشعب"، في إطار برامج وزارة الثقافة.

مسلسلات رمضان 2026 ، تتناول عددًا من الأعمال الدرامية المقرر أن يتم عرضها خلال السباق الرمضاني لعام 2026، أحداثا تخص عالم الفن، والكواليس التي تتم خلف الكاميرا.

توفى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، الفنان التشكيلي جلال الحسيني، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، تاركًا خلفه إرثا فنيا ومعماريا غنيا يمتد لعقود.

تبدأ الفنانة يسرا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “حرم السفير” داخل أحد الأندية الرياضية، مطلع الشهر المقبل، ومن المقرر عرض العمل خلال السباق الرمضاني لعام 2026.



واستقرت يسرا على مسلسل “حرم السفير”، والاسم ليس نهائيًا حتى الآن، ومن الممكن أن يتم تغييره في وقت لاحق، ويعتمد العمل بنسبة كبيرة على عنصر الفلاش باك، حيث تتذكر يسرا خلاله بداية حياتها، وقبل أن تصبح سيدة أعمال وزوجة أحد الرجال المهمين.

انطلق مؤخرًا عرض مسلسل ميدتيرم ولفت الممثل الشاب زياد ظاظا الأنظار من خلال شخصية “يزن”، وبالرغم من أن المسلسل وضع اسم زياد ظاظا في دائرة الضوء إلا أنه ليس التجربة الأولى له في عالم التمثيل.

حلمي عبد الباقي: تحويلي للتحقيق بالمهن الموسيقية كان مفاجأة وتعرضت للظلم من مصطفى كامل

قال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية: إنه تفاجأ أثناء تواجده بالنقابة بتحويله للتحقيق من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

