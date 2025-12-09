مسلسلات رمضان 2026، أعمال درامية تدور أحداثها حول نجوم الفن

18 حجم الخط

مسلسلات رمضان 2026، يتناول عدد من الأعمال الدرامية المقرر أن يتم عرضها خلال السباق الرمضاني لعام 2026، أحداثا تخص عالم الفن، والكواليس التي تتم خلف الكاميرا.

وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل “وننسي اللى كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويشاركها في العمل الفنانة شيرين رضا، وتدور أحداث العمل حول نجمات السينما وما يتعلق بهما خلف كواليس الأعمال الفنية.



ويتناول العمل الحرب بينهما وما يدور في مجرى الأحداث في الأعمال الفنية.

وننسي اللى كان لياسمين عبدالعزيز

وتواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير عددا من المشاهد الأساسية للعمل داخل ديكورات الحارة الشعبية باستديوهات منطقة المنصورية، ومن المقرر أن يستمر تصويرها 5 أيام.

وتجمعها هذه المشاهد بالفنان كريم فهمي والفنان خالد سرحان.

ويشارك الفنان خالد سرحان ضمن أحداث مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويلعب خلال أحداث العمل دور صديقها، ولكنه يتورط معها في إحدى القضايا.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي.

مي كساب تدخل عالم الفن في "نون النسوة"، اعرف التفاصيل

بشخصية جديدة ومختلفة تظهر الفنانة مي كساب ضمن أحداث مسلسلها الجديد "نون النسوة"، حيث تدخل عالم الفن من خلال عملها مع إحدى النجمات كمساعدة لها.

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل نون النسوة قررت عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026، والذي تقوم ببطولته الفنانة مي كساب.

وكان قد تم تأجيل العمل من رمضان الماضي، بعد أن تم تصوير ما يقرب من 50٪ من أحداث العمل، وبعدها أعلن صناع العمل خروجه من سباق رمضان 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.