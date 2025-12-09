الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
دراما رمضان 2026، أغنية شعبية بمسلسل الكينج بطولة محمد إمام

مشهد من مسلسل الكينج،
مشهد من مسلسل الكينج، فيتو
يجري القائمون على مسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، حاليًّا مفاوضات مع أحد المطربين الشعبيين لتقديم أغنية جديدة ضمن أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال أحد الأفراح في الحارة الشعبية التي يسكن بها حمزة الكينج، الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ما يعزز من الأجواء الشعبية الواقعية للمسلسل.

 

أحداث مسلسل الكينج بطولة محمد إمام 

وتشهد أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام مشادة يدخل فيها مع الفنان سامي مغاوري الذي يلعب شخصية والد ميرنا جميل التي تقدم شخصية حبيبته في العمل.

 

وتعاين حاليًّا شيرين عادل مخرجة مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام أماكن تصوير جديدة داخل منطقة سقارة بالهرم، والمقرر الانتقال لها خلال الأسبوع القادم.

 

وكان الفنان محمد إمام قد استأنف تصوير العمل بعد الحريق الذي نشب داخل ديكوراته الرئيسية بإستوديو مصر، وتسببت في أضرار بالغة له.

 

وتم نشر صور من داخل تصوير المسلسل، معلنًا  استئناف التصوير في أحد الديكورات الأخرى للمسلسل.

 

أحداث مسلسل الكينج 

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبدالعظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

 

آخر أعمال محمد إمام 

ويعتبر فيلم"صقر وكناريا" آخر أعمال الفنان محمد إمام، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكري، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

 

ويظهر محمد إمام في الأحداث بدور شاب يدخل في قصة حب مع يارا السكري التي تعمل مصممة أزياء وشقيقتها يسرا اللوزي المتزوجة من شيكو، فيما تلعب انتصار شخصية والدة يسرا ويارا وحماة شيكو.

 

وينتظر امام أيضًا الانتهاء من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد شمس الزناتي 2، الذي أنهى تصوير نصف مشاهده حتى الآن، والمقرر أن يستأنف تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

