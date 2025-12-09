الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا

الفنان جلال الحسيني،
الفنان جلال الحسيني، فيتو
18 حجم الخط

توفى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، الفنان التشكيلي جلال الحسيني، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، تاركًا خلفه إرثا فنيا ومعماريا غنيا يمتد لعقود.

يعد الفنان جلال الحسيني أحد رواد الحركة التشكيلية والمعمارية في مصر والعالم العربي.

الفنان الراحل جلال الحسيني

ولد جلال الحسيني في عام 1935، وبدأ رحلته الفنية والأكاديمية مبكرًا، حيث لم يقتصر تأثيره على مجال واحد، تميز الحسيني بكونه فنان متعدد المواهب، حيث تخرج من كلية الفنون الجميلة، قسم العمارة عام 1960، وأثبت نفسه كمهندس معماري له بصمته الخاصة، وفي الوقت نفسه كان فنان تشكيلي رائد في مجالات الرسم والنحت.

وشارك الراحل في العديد من المعارض الفنية المحلية والدولية، وحصدت أعماله إشادة نقدية واسعة لقدرتها على التعبير عن الهوية المصرية بأسلوب حديث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جلال الحسيني الفنان الراحل جلال الحسيني الفنان التشكيلي جلال الحسيني

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

مصدر بالأهلي يكشف تطورات صفقة حامد حمدان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads