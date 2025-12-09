وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا

18 حجم الخط

توفى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، الفنان التشكيلي جلال الحسيني، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، تاركًا خلفه إرثا فنيا ومعماريا غنيا يمتد لعقود.

يعد الفنان جلال الحسيني أحد رواد الحركة التشكيلية والمعمارية في مصر والعالم العربي.

الفنان الراحل جلال الحسيني

ولد جلال الحسيني في عام 1935، وبدأ رحلته الفنية والأكاديمية مبكرًا، حيث لم يقتصر تأثيره على مجال واحد، تميز الحسيني بكونه فنان متعدد المواهب، حيث تخرج من كلية الفنون الجميلة، قسم العمارة عام 1960، وأثبت نفسه كمهندس معماري له بصمته الخاصة، وفي الوقت نفسه كان فنان تشكيلي رائد في مجالات الرسم والنحت.

وشارك الراحل في العديد من المعارض الفنية المحلية والدولية، وحصدت أعماله إشادة نقدية واسعة لقدرتها على التعبير عن الهوية المصرية بأسلوب حديث.

