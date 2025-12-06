السبت 06 ديسمبر 2025
إنجي كيوان تواصل تصوير مشاهدها في "وننسى اللي كان"

تواصل إنجي كيوان  تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، أمام  ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، تحت قيادة المخرج محمد حمدي الخبيري.

ولفتت “كيوان” الأنظار خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث حصدت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، بعد أن قدمت أداء مميزا ترك بصمة قوية في مسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب تألقها في مسلسل "سيد الناس".

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.

