الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 عناصر جنائية متورطين في غسل 160 مليون جنيه من المخدرات

حبس
حبس
18 حجم الخط

 كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تورط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في عملية غسل أموال ضخمة بلغت نحو 160 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ضبط مجرم خطير بحوزته مخدرات بـ 85 مليون جنيه في الإسماعيلية

ضبط سلع غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية

تورط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في عملية غسل أموال ضخمة

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا عدة وسائل لإضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة، تضمنت تأسيس أنشطة تجارية مزيفة، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى ممتلكات رسمية يمكن تداولها في السوق.

المتهمين استغلوا عدة وسائل لإضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة

وأكدت الأجهزة الأمنية أن العملية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الشبكات الإجرامية الكبرى، بالإضافة إلى رصد ومصادرة ممتلكات المتورطين لضمان عدم استخدام الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة في تمويل أي أعمال إجرامية مستقبلية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية، في خطوة تعكس تصميم الأجهزة الأمنية على حصر الثروات غير المشروعة ومنع تدفقها في السوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكافحة المخدرات غسل أموال الامن العام وزارة الداخلية الأنشطة الإجرامية تتبع الثروات ضبط جنائي تحقيقات أمنية

مواد متعلقة

ضبط مجرم خطير بحوزته مخدرات بـ 85 مليون جنيه في الإسماعيلية

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحارور والميادين

حملات أمنية تضبط 64 بلطجيا وهاربا من المراقبة و198 فردا وبندقية خرطوش

ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بتهم النصب والاحتيال على المواطنين بالدقي

أخبار الحوادث اليوم: السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو.. تطورات حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا.. تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين فى قضية تصنيع المخدرات

الأمن يكشف ملابسات فيديو الخانكة: تأمين تنفيذ قرارات إزالة عقارات مخالفة

كثافات مرورية على الطريق الدائري وكورنيش النيل بسبب الأمطار

الأمن يكشف حقيقة فيديو فتح المقابر وسرقة رفات الموتى بالقليوبية

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads