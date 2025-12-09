ضبط 3 عناصر جنائية متورطين في غسل 160 مليون جنيه من المخدرات

18 حجم الخط

كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تورط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في عملية غسل أموال ضخمة بلغت نحو 160 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تورط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة في عملية غسل أموال ضخمة

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا عدة وسائل لإضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة، تضمنت تأسيس أنشطة تجارية مزيفة، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى ممتلكات رسمية يمكن تداولها في السوق.

المتهمين استغلوا عدة وسائل لإضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة

وأكدت الأجهزة الأمنية أن العملية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة الشبكات الإجرامية الكبرى، بالإضافة إلى رصد ومصادرة ممتلكات المتورطين لضمان عدم استخدام الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة في تمويل أي أعمال إجرامية مستقبلية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية، في خطوة تعكس تصميم الأجهزة الأمنية على حصر الثروات غير المشروعة ومنع تدفقها في السوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.