محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى المبرة في الزقازيق بزيارة تفقدية

18 حجم الخط

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم بزيارة مفاجئة لمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم.

بدأ المحافظ الزيارة بمتابعة سير العمل داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واطمأن على الحالة الصحية لبعض المرضى مؤكدًا على الأطباء وطاقم التمريض بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

توفير الادوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة

أكد محافظ الشرقية على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الأدوية اللازمة ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة بوحدات التأمين الصحي بالمحافظة للارتقاء بالرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، والدكتورة هناء رشيد مديرة إدارة المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.