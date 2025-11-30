الأحد 30 نوفمبر 2025
محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى المبرة في الزقازيق بزيارة تفقدية

محافظ الشرقية يُفاجئ
محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة
قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم بزيارة مفاجئة لمستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم.

محافظ الشرقية يوجه رسالة إلى المواطنين عقب تصويته في انتخابات النواب 2025 (صور)

بدأ المحافظ الزيارة بمتابعة سير العمل داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واطمأن على الحالة الصحية لبعض المرضى مؤكدًا على الأطباء وطاقم التمريض بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

توفير الادوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة 

أكد محافظ الشرقية على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الأدوية اللازمة ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة بوحدات التأمين الصحي بالمحافظة للارتقاء بالرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، والدكتورة هناء رشيد مديرة إدارة المستشفى.

