الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: رصد دقيق لأي أمراض معدية في كل مستشفيات مصر

وزارة الصحة
 أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك منظومة ترصد وبائي قوية تغطي جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو القطاع الخاص، بما يضمن رصدا دقيقا لأي أمراض معدية أو طارئة صحية.

بيانات الأمراض تجمع بشكل منتظم

 وأشار قنديل في تصريحات صحفية اليوم  إلى أن بيانات الأمراض تجمع بشكل منتظم من خلال المرور الدوري للقيادات والمسؤولين والأطباء داخل المستشفيات، إلى جانب آليات أخرى تمكن المواطنين من الإبلاغ عن المشكلات الصحية، وعلى رأسها الخط الساخن المخصص لشكاوى المرضى، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية التي تعد أحد مصادر المعلومات المهمة لاكتشاف أي بلاغات ذات صلة بالصحة العامة.

منظومة الترصد تشمل متابعة دقيقة لـ65 مرضا معديا

الصحة العالمية: مقتل 114 شخصا في هجمات على روضة أطفال ومستشفى بالسودان

الصحة تحذر من منصات وهمية تدعي إصدار تراخيص طبية لمزاولة المهنة

 وأوضح نائب الوزير أن منظومة الترصد تشمل متابعة دقيقة لـ65 مرضا معديا، يتم رصدها وتحليل بياناتها بشكل يومي لضمان سرعة الاستجابة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

 كان قد أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريحات صحفية أن الوضع الصحي مطمئن تمامًا، مشيدًا با بتطور منظومة الترصد المصرية والاستجابة السريعة، وحثّ المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.


وأكدت  الدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أن الوضع آمن، موجهة أوليق الأمور بتعزيز مناعة أطفالهم بالتغذية السليمة والالتزام بإجراءات الوقاية، مع تجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية.

