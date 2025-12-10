وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية

18 حجم الخط

في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لمراجعة تطور نتائج الأعمال ومستجدات المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخطط التشغيل والتطوير.

‎وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة تمتلك قدرات كبيرة وإمكانات متميزة وأصولًا قيمة تشكل قاعدة قوية للتوسع والنمو وتعزيز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف زيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، سواء عبر تطوير المنشآت القائمة أو من خلال إنشاء فنادق جديدة وتوسعات لرفع القدرة الاستيعابية وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري ومكانته على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد حاليا تنفيذ خطة واسعة لإعادة إحياء وتحديث الأصول الفندقية والسياحية التاريخية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وشدد المهندس محمد شيمي على أن تحسين مستوى الخدمات والمنتجات السياحية يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة ترتقي للمعايير العالمية وتعكس الهوية المصرية الأصيلة.

ولفت إلى أهمية حسن استغلال وإدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن تعظيم العوائد منها يمثل ركنًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تظل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى مستويات التشغيل والعائد. كما أشار إلى أهمية المضي قدمًا في خطط التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والمراجعة الداخلية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الإيرادات بنسبة 23% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الفندقية، ومن أبرزها مشروعات الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التقدم في تطوير فندق شبرد التاريخي وإضافة ملحق جديد (5 نجوم)، وكذلك مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة (5 نجوم)، مع قرب استكمال إجراءات التعاقد مع شركة إدارة فندقية عالمية.

بالإضافة إلى التوسعات الجارية في فندقي أورا بالساحل الشمالي وريتاك كوناي دهب، ومشروع فندق فورسيزونز الأقصر، وتطوير فندق جيت بيتش بالعين السخنة مع رفع تصنيفه إلى أربع نجوم، إلى جانب عدد من المشروعات متعددة الاستخدامات (فندقية – سكنية – تجارية – إدارية) في المحلة الكبرى وبورسعيد والعباسية، بالإضافة إلى مشروع فندقي إداري بميدان المنشية في الإسكندرية وآخر بالقناطر الخيرية.

كما تم استعراض أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون - المملوك لشركة مصر للفنادق - المطل على نهر النيل وميدان التحرير مع استمرارية التشغيل دون توقف، إلى جانب مشروعات الشركة القابضة الأخرى مثل تشغيل فندق أراكان رأس البر (3 نجوم)، وملحق فندق شتيجنبرجر اللسان بدمياط (5 نجوم)، وتطوير مطعم خان الخليلي بإدارة عالمية، ومشروعات شركة ميجو تاك، بما في ذلك تطوير وتشغيل فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، وإدارة فندقي ريتاك دهب والعريش، ومشروعات الشقق الفندقية الجديدة في وسط القاهرة، إلى جانب متابعة تطوير منتجع جاز آسيلا بمرسى علم (4 نجوم) التابع لشركة هوتاك للتنمية السياحية، بالإضافة إلى مركز عالمي للغطس.

وتمت مناقشة نشاطات ومشروعات شركة مصر للسياحة، بما يشمل تعظيم العوائد الاستثمارية والسياحية لمشروع قرية مجاويش بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع متعدد الاستخدامات لبرج مصر للسياحة بالعباسية لتحقيق أقصى استفادة وأفضل استغلال، إلى جانب تطوير المطاعم العائمة "نايل كريستال" وتوسعات لفندق رومانس بالإسكندرية، وتحديث أسطول النقل السياحي والليموزين، وتوسيع خدمات الحج والعمرة والحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز سياحة المؤتمرات والفعاليات وافتتاح فروع جديدة مطورة في مواقع حيوية.

مشروع "القبة الغامرة" بالأقصر

وتناول الاجتماع مشروعات شركة مصر للصوت والضوء، بما في ذلك تطوير عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك بالأقصر، واستكمال المرحلة الثانية من تجارب الواقع الافتراضي، ومشروع "القبة الغامرة" بالأقصر، بالإضافة إلى تطوير عرض الصوت والضوء بالأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تم متابعة أعمال التطوير في منطقة المعمورة بالإسكندرية، حيث تنفذ شركة المعمورة للتنمية السياحية مشروعًا شاملًا لإعادة تأهيل المنطقة كمقصد سياحي واستثماري على البحر المتوسط، يشمل تحديث البنية الأساسية والرقمية، وتحسين جودة الخدمات والهوية البصرية، وإضافة خدمات فندقية وترفيهية، وتطوير الشواطئ والبوابات والميادين، مع إدارة فندقية للشاليهات، إلى جانب مشروعات استثمارية متعددة تشمل مجمع "راقية" سكني تجاري إداري في منطقة الإبراهيمية، ومشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي، ومنطقة خدمات متعددة الاستخدامات بكمبوند "أبهى حياة" بمدينة السادس من أكتوبر.

واستعرض الاجتماع نشاطات مجموعة شركات التجارة التابعة، ومنها الشركة التجارية للأخشاب التي تنفذ إنشاء مصنع للخشب البلاستيكي بالعاشر من رمضان، ومشروعات للمشغولات الخشبية ومخازن بالإسكندرية، إضافة إلى مشروع تقديم خدمات لوجستية ومخازن متخصصة في طنطا ودمنهور ودمياط وسوهاج. كما تم عرض توسعات معرض بونتريمولي للأثاث الراقي التابع لشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون" من خلال تجهيز فرع جديد بالإسكندرية وتطوير المصنع بالقاهرة، ومشروع مول هانو التجاري بشارع قصر النيل وتطوير فرع المنشية بالإسكندرية، إلى جانب مشروعات شركة عمر أفندي متعددة الأغراض في الدقهلية والمنوفية، وتطوير شركة فروع صيدناوي وبيع المصنوعات في مصر الجديدة والمنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى خطط لاستغلال بعض الأصول التابعة لشركات التجارة في النشاط الفندقي.

