الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة نجاح الفريق الطبي بمستشفى دمياط العام في إنقاذ حياة رضيعة لم يتجاوز عمرها 20 يومًا، بعد أن استقبلها قسم الطوارئ وهي تعاني من تشنجات حادة وفقدان للوعي.

وجود نزيف داخلي استدعى تدخلًا جراحيًّا عاجلًا لإنقاذ الطفلة

وأوضحت وزارة الصحة أنه فور توقيع الكشف الطبي وإجراء الأشعة المقطعية على المخ، تبيَّن وجود نزيف داخلي استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإنقاذ الطفلة.

وقام الفريق الجراحي بتفريغ النزيف بالكامل وتركيب درنقة داخلية بالمخ، في عملية دقيقة تعد من الحالات النادرة، لصغر سن المصابة وحساسية وضعها الصحي.

وخرجت الرضيعة من العمليات بحالة وعي ممتازة، وتم نقلها إلى الحضانة لاستكمال المتابعة الطبية والرعاية اللازمة تحت إشراف متخصصين.

وأعربت إدارة المستشفى عن تقديرها جهود جميع أعضاء الفريق الطبي الذين شاركوا في إنجاح هذا التدخل العاجل، مؤكدة استمرار تقديم خدمات طبية متقدمة لأهالي محافظة دمياط.

كما نجح الفريق الطبي بمستشفى دمياط العام في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من قيء مستمر وإمساك شديد يصاحبه براز مدمم، مع ظهور علامات واضحة لتدهور حالته الصحية.

وبعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة، تبيَّن وجود انغلاق معوي حاد. وحاول الأطباء أولًا إعادة فتح الانسداد عن طريق الحقن الهوائي، إلا أن الحالة لم تستجب بسبب تأخر وصول الطفل إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة منذ بداية الأعراض.

وقرر الفريق الطبي إجراء جراحة استكشافية عاجلة للبطن، حيث أظهرت العملية وجود غرغرينا بالأمعاء بالإضافة إلى رتج ميكل. وتم استئصال الجزء المتضرر من الأمعاء بطول نحو 60 سم، ثم إعادة توصيل الأمعاء بشكل آمن.

وخرج الطفل من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وهو يخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة داخل قسم رعاية الأطفال لضمان تعافيه الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.