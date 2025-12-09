تعرف على حكم مباراة منتخب مصر والأردن في كأس العرب

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدير مباراة منتخبي مصر والأردن الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح.

أبرز المعلومات عن الحكم إسماعيل الفتح



وإسماعيل الفتح (43 عاما) حكم دولي من 2016، وهو حكم مغربي الأصل، حيث هاجر إلى الولايات المتحدة عام 2001 في سن 18 عامًا، عبر قرعة الهجرة العشوائية، ودرس في جامعة تكساس، الهندسة الميكانيكية عام 2006.

وبدأ الفتح مسيرته مع التحكيم في 2011 عندما كان حكمًا رابعًا في الدوري الأمريكي، وبدأ في إدارة مباريات عام 2012، وأصبح ضمن قائمة الفيفا للحكام الدوليين 2016.

في 2019 تم اختياره ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباريات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، واختير لإدارة المباراة النهائية للبطولة والتي فازت فيها أوكرانيا 2-1 على كوريا الجنوبية.

واختير الفتح أيضا أفضل حكم في الدوري الأمريكي، لاول مرة في مسيرته وذلك في نوفمبر 2020، وتكرر الإنجاز في أكتوبر.



باقي طاقم التحكيم الكامل يتكون من:



حكم الساحة: الأمريكي إسماعيل الفتح

المساعد الأول: الأمريكي باركر كوري

المساعد الثاني: الأمريكي كايل أتكينز

الحكم الرابع: النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا

حكم الفيديو: الأمريكي ألين تشابمان

حكم الفيديو المساعد: السعودي عبد الله الشهري.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب.

منتخب الأردن، فيتو

موعد مباراة مصر والأردن

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني اليوم الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن.

يحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام النشامى، من أجل رفع رصيده الي 5 نقاط وبلوغ الدور ربع النهائي، وأي نتيجة أخرى ستعني مغادرته البطولة من الدور الأول.

