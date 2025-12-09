الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العرب، التاريخ ينصف منتخب مصر قبل مواجهة الأردن اليوم

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

تاريخ مواجهات مصر والأردن

وتواجه المنتخبان في 7 مباريات سابقة بين الرسمية والودية، وحقّق منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، مقابل فوز الأردن مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل:

1974 – كأس القنيطرة (ودية): مصر 5 – 0 الأردن

1983 – مباراتان وديتان: مصر 3 – 1 الأردن في كلا المباراتين

1988 – كأس العرب: مصر 2 – 0 الأردن (مباراة تحديد المركز الثالث)

1992 – كأس العرب (دور المجموعات): مصر 1 – 1 الأردن

2016 – ودية: الأردن 1 – 0 مصر

2021 – كأس العرب (ربع النهائي): مصر 3 – 1 الأردن بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب.

منتخب الأردن، فيتو
منتخب الأردن، فيتو

موعد مباراة مصر والأردن 

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني اليوم الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

 

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن.

يحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام النشامى، من أجل رفع رصيده الي 5 نقاط وبلوغ الدور ربع النهائي، وأي نتيجة أخرى ستعني مغادرته البطولة من الدور الأول 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب منتخب مصر منتخب الكويت مصر والاردن مباراة منتخب مصر بطولة كأس العرب

مواد متعلقة

محمد شريف: منتخب مصر يواجه سوء توفيق ولا بديل عن الفوز أمام الأردن

منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا استعدادا لودية نيجيريا (صور)

منتخب مصر بالأبيض أمام الأردن ببطولة كأس العرب

حلمي طولان: مباراة الأردن صعبة وبنعمل ليها ألف حساب (فيديو)

محمد شريف يكشف تفاصيل تغييره أمام الكويت ويعتذر لطولان (فيديو)

طولان بعد النتائج المخيبة بكأس العرب: لا نتنصل من المسئولية ونحزن بسبب الجماهير (فيديو)

طولان: تحية للاعبي المنتخب وسأغير التشكيل أمام الأردن (فيديو)

منتخب الأردن يفوز على الكويت بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي بكأس العرب

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

سعر الريال القطري في البنوك المصرية صباح اليوم

انخفاض ملحوظ للطماطم وارتفاع 6 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كاترين تسجل 2 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

مصدر بالأهلي يكشف تطورات صفقة حامد حمدان

فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

تفسير رؤية نزول المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads