قبل مواجهة الليلة بكأس العرب، منتخب مصر يتفوق على الأردن تسويقيا

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر الأردن

وبلغت القيمة التسويقية لقائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العرب، حوالى (11.40 مليون يورو)، وجاء النني في صدارة القائمة بـ1.5 مليون يورو.

بينما بلغت القيمة التسويقية للاعبي منتخب الأردن حوالي (8.87 مليون يورو)، وحل يزن النعيمات المركز الأول بـ1.5 مليون يورو.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب.

منتخب الأردن، فيتو

موعد مباراة مصر والأردن

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني اليوم الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن.

يحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام النشامى، من أجل رفع رصيده الي 5 نقاط وبلوغ الدور ربع النهائي، وأي نتيجة أخرى ستعني مغادرته البطولة من الدور الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.