منتخب الأردن في كأس العرب، حضور دائم وإنجاز وحيد

يلتقي منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ومنذ إطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العرب في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1963 لم تغب الكرة الأردنية عن المشهد العربي، مسجلة حضورا شبه دائم رغم أن الحصاد الرقمي لم يرق بعد إلى مستوى الطموحات الجماهيرية العريضة.

وتعد نسخة 2012 في السعودية هي "الاستثناء الوحيد"، حيث غاب الأردن بقرار فني من المدرب العراقي عدنان حمد آنذاك، تفضيلا للتركيز على التصفيات الحاسمة لمونديال 2014.

ويشارك منتخب "النشامى" بكأس العرب حاليا المقامة بقطر، لتدوين مشاركته التاريخية العاشرة في النسخة الحادية عشرة.

وكانت البداية سيئة في نسخة 63، متلقيا رباعيات قاسية من سوريا والكويت وتونس، وخماسية نظيفة من أصحاب الأرض اللبنانيين، ولم يكن الحال أفضل في النسخة الثانية بالكويت عام 1964، حين تذيل الفريق الترتيب بنقطة يتيمة.

وفي بغداد كان عام 1966 نقطة التحول الأولى، حين تمكن الفريق من تذوق طعم الفوز لأول مرة في تاريخ المسابقة على حساب البحرين، رغم خروجه لاحقا من دور المجموعات.

وبعد توقف قسري للبطولة دام 16 عاما، عاد الأردن للمشاركة في نسخة 1985، لكنه ودعها مبكرا.

وتبقى نسخة 1988 التي استضافتها الاردن بمدينة عمان العلامة الفارقة والإنجاز الأبرز حتى اللحظة، بعد انتصارات لافتة على الجزائر وسوريا، قبل أن يحل في المركز الرابع عقب منافسة شرسة مع العراق في نصف النهائي، ثم الخسارة أمام مصر في لقاء تحديد المراكز.

وتوالت المشاركات بين المشاركة في حلب 92 والسعودية 98، وبين تألق الكويت 2002 حيث تصدر الفريق مجموعته مجددا قبل أن توقف البحرين مسيرته في نصف النهائي.

وفي النسخة العاشرة التي أقيمت في قطر عام 2021، فاز منتخب النشامى في الجولة التأهيلية على جنوب السودان بالتغيب 3-0، ليستقر في المجموعة الثالثة، وفيها فاز على السعودية 1-0 وعلى فلسطين 5-1، وخسر أمام المغرب 0-4، حيث تأهل كثاني المجموعة خلف المغرب برصيد 6 نقاط، وفي الدور ربع النهائي خسر أمام مصر 1-3.

موعد مباراة مصر والأردن

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني اليوم الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

وتُنقل مباراة مصر والأردن عبر مجموعة كبيرة من القنوات الرياضية العربية المفتوحة، أبرزها:

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

MBC مصر 2

دبي الرياضية

الكويت الرياضية

أبو ظبي الرياضية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة الكأس 1

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/5

تردد قناة MBC مصر 2

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة دبي الرياضية

التردد: 12322

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 30000

تاريخ مواجهات مصر والأردن

وتواجه المنتخبان في 7 مباريات سابقة بين الرسمية والودية، وحقّق منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، مقابل فوز الأردن مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل:

1974 – كأس القنيطرة (ودية): مصر 5 – 0 الأردن

1983 – مباراتان وديتان: مصر 3 – 1 الأردن في كلا المباراتين

1988 – كأس العرب: مصر 2 – 0 الأردن (مباراة تحديد المركز الثالث)

1992 – كأس العرب (دور المجموعات): مصر 1 – 1 الأردن

2016 – ودية: الأردن 1 – 0 مصر

2021 – كأس العرب (ربع النهائي): مصر 3 – 1 الأردن بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد إنتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام النشامى، من أجل رفع رصيده الي 5 نقاط وبلوغ الدور ربع النهائي، وأي نتيجة أخرى ستعني مغادرته البطولة من الدور الأول.

