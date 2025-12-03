بشير التابعي: حلمي طولان "هيفرم" لاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع الكويت

18 حجم الخط

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الكويت قدّم أداءً حماسيًّا أمام مصر في المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا مدفوعين بحافز كبير بسبب مواجهة منتخب كبير مثل مصر، ورغم هذا الحماس، توقَّع التابعي أن منتخب الكويت سيخسر أمام الإمارات في المباراة المقبلة.

محاضرة طولان ستكون نقطة تحول في أداء منتخب مصر

وقال التابعي في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "cbc"، إن المدير الفني لمنتخب مصر، حلمي طولان، سيقوم بعقد محاضرة قوية للاعبين بعد التعادل مع الكويت.

وتابع: “حلمي طولان ”هيفرم" لاعبي مصر، وهذا اللقاء سيكون نقطة انطلاق لتحول كبير في أداء الفريق، خاصة في المباراتين المقبلتين ضد الأردن والإمارات".

حلمي طولان، فيتو

مروان حمدي مكسب كبير لمنتخب مصر

كما عبر التابعي عن تعجبه من اعتراض محمد شريف على استبداله في المباراة، مؤكدًا أن هذا التصرف غير معتاد منه، وأنه لا يقبله شخصيًّا كمدرب.

وأشار إلى أن مروان حمدي يعتبر مكسبًا كبيرًا لمنتخب مصر، لكنّه يعاني من عصبية قد تؤثر في أدائه في بعض الأوقات.

وشدد على أهمية التعامل مع الضغوط النفسية وتوجيه اللاعبين بشكل سليم، معتبرًا أن تلك الخطوات ستكون حاسمة في تحقيق الفوز في المباريات القادمة.

