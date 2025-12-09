حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحارور والميادين

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
تشهد محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، زحامًا مروريًا متفرقًا على عدد من المحاور الحيوية، بالتزامن مع تكثيف  الحملات المرورية ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الحركة على الطرق وتسيير البدائل أمام قائدي السيارات.

حملات أمنية تضبط 64 بلطجيا وهاربا من المراقبة و198 فردا وبندقية خرطوش

ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بتهم النصب والاحتيال على المواطنين بالدقي

الوضع المروري في القاهرة

سجلت  الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات متوسطة أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار، مع تباطؤ في الحركة بمنطقة كوبري الفردوس.
 

كما ظهرت كثافات متفرقة بمحور الأوتوستراد في الاتجاه القادم من طرة حتى منطقة منشية ناصر، مع سيولة نسبية في الاتجاه الآخر.
 

وشهد الطريق الدائري زحامًا واضحًا عند نفق السلام والمتجه إلى المرج، مع أحجام مرورية أعلى منطقة المنيب في اتجاه الوراق.

 

حالة المرور في الجيزة

شهدت محاور الجيزة الرئيسية انتظامًا نسبيًا في الحركة، مع ظهور تباطؤ محدود أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.
كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.


كما يشهد محور بنها الحر وانتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

