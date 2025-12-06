كيف حفز منتخب الإمارات لاعبيه قبل مواجهة مصر بكأس العرب؟

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم السبت، نظيره منتخب الإمارات، في لقاء يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

ونشر الموقع الرسمي لمنتخب الامارات فيديو تحفيزيا للاعبي الأبيض قبل المواجهة المرتقبة أمام مصر.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة منتخب مصر ضد الإمارات، تقام مساء اليوم السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة.

كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية 1.

وقناة الشارقة الرياضية، ودبي الرياضية 1.

كما تنقل المباراة قناة الكويت الرياضية، وقناة شاشا.

منتخب مصر يتعادل أمام الكويت بهدف

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله، في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، الثلاثاء الماضي، لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

استبعاد كريم فؤاد قائمة من منتخب مصر

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتحتاج إصابة كريم فؤاد للعلاج لمدة من 4 إلى 6 أسابيع وبالتالي تأكد استبعاده من قائمة منتخب مصر ببطولة كأس العرب.

