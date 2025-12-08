الإثنين 08 ديسمبر 2025
حلمي طولان: مباراة الأردن صعبة وبنعمل ليها ألف حساب (فيديو)

أكد حلمي طولان، المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، قوة منتخب الأردن، والمقرر مواجهته غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي: منتخب الأردن صعد لكأس العالم ومرشح بقوة للفوز ببطولة كأس العرب، ومن ضمن أفضل منتخبات البطولة حاليا.

وتابع: مباراة الاردن ستكون صعبة على لاعيبتنا وهو منظم جدا ويلعب كرة حديثة ولديه لاعبين أكفاء بكافة المراكز وبنعمل له ألف حساب.

ويستعد المنتخب الوطني  المشارك في بطولة كأس العرب، لمباراته المصيرية أمام نظيره منتخب الأردن، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في البطولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. 

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وسقط الفراعنة  في فخ التعادل أمام نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب.  

وبدأ منتخب مصر أمس الأحد، تحضيراته لمباراته المصيرية أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة في دور المجموعات، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان. 

موعد مباراة مصر والأردن 

تقام  مباراة منتخبي مصر والاردن غدا الثلاثاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الثانية

بعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، يحتل منتخب الأردن الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من الفوز على الإمارات والكويت، فيما يحل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادل مع الكويت والإمارات، وفي المركز الثالث منتخب الإمارات بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن، فيما يتذيل منتخب الكويت المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من التعادل مع مصر والخسارة أمام الأردن

