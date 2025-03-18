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رياضة

بخبرة أمريكية، الاتحاد المغربي يعلن عن تغييرات في منظومة التحكيم

لقجع
لقجع

كلف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الحكم إسماعيل الفتح بمهمة تطوير منظومة التحكيم المغربي خلال الفترة المقبلة.

تغييرات شاملة لمنظومة التحكيم في المغرب

وأصدر الاتحاد المغربي بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أوضح خلاله أن إسماعيل الفتح سيجري تقييما شاملا لمنظومة التحكيم يتضمن مواطن القوة والضعف واقتراح سبل للتطوير.

ويأتي هذا القرار استجابة لنداءات العديد من الأندية في الدوري المغربي هذا الموسم، التي تقدمت بشكاوى ضد حكام المسابقة.

وولد إسماعيل الفتح في مدينة الدار البيضاء عام 1982، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما بلغ 18 عاما، وبدأ مسيرته بالتحكيم هناك كحكم رابع في 2011.

وأصبح الفتح حكما دوليا في 2016، وشارك في كأس العالم تحت 20 عاما في 2019، وكذلك مونديال الأندية في نفس العام، كما كان من حكام مونديال قطر 2022.

وفور تعيينه، أعلن إسماعيل الفتح في تصريح تلفزيوني استعداده لمساعدة الحكام المغاربة بخبرته التي اكتسبها في أمريكا وتحسين جودة التحكيم المغربي.

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رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم رئيس الاتحاد الدار البيضاء كأس العالم تحت 20 عاما ولايات المتحدة الأمريكية إسماعيل الفتح ونديال قطر 2022

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