موعد جنازة وعزاء شقيقة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس

دعا المكتب الإعلامي لمجموعة النساجون الشرقيون لتحري الدقة حول خبر وفاة السيدة فريدة خميس، مشيرا إلى أن فريدة نجلة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس بخير وأن الفقيدة شقيقته.

رحيل السيدة فريدة خميس صباح اليوم الأربعاء

وتوفيت صباح اليوم الأربعاء السيدة فريدة خميس، شقيقة كل من رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، ورجل الأعمال محمود خميس، والسيدة فريال خميس، والسيدة فتينة خميس.



وتعد الفقيدة والدة كل من: فريد، هشام، شيماء، وأشرف شعبان.

موعد ومكان تشييع الجنازة

أعلنت أسرة خميس أن الجنازة ستُشيَّع اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 عقب صلاة العصر من مسجد التوحيد بجوار صيدناوي بمدينة العاشر من رمضان، حيث يوارى الجثمان الثرى وسط حضور الأهل والأقارب.

موعد العزاء بمدينة نصر

كما أفادت الأسرة بأن العزاء يُقام غدًا الخميس 11 ديسمبر 2025 في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، لاستقبال المعزين من الأسرة والأصدقاء ومحبي الفقيدة.

رسالة شكر من أسرة خميس

وتقدمت أسرة خميس بجزيل الشكر والتقدير لكل من قدّم واجب العزاء والمواساة، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

