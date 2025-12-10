سقوط أمطار على عدد من القرى والمدن في الغربية (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مدن وقرى محافظة الغربية اليوم تقلبات جوية حادة صاحَبَها برق ورعد وسقوط أمطار تراوحت شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة ما أدى إلى تراكم المياه وغرق عدد من الشوارع بمختلف المراكز.

وعلى الفور أعلنت محافظة الغربية رفع درجات الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات الخدمية مع انعقاد غرف عمليات المتابعة بمجالس المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات والشكاوى والتعامل الفوري مع آثار الطقس السيئ.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة كانت قد أنهت مراجعة موقف بالوعات صرف مياه الأمطار بالشوارع ورفعت جاهزية المعدات وسيارات الشفط تحسبًا لحدوث سيول أو أمطار غزيرة وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة ومتابعة أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للتنسيق المسبق لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه.

كما وجه محافظ الغربية بمراجعة أعمدة الإنارة بكافة المراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها تماما حفاظا على أرواح المواطنين مع العمل على استمرار التيار الكهربائي وتوفير بدائل سريعة في حال انقطاعه خاصة بالمنشآت الحيوية.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالغربية تعمل على مدار 24 ساعة وتتلقى تقارير مستمرة من الغرف الفرعية بالمراكز مؤكدًا استمرار انعقادها بشكل دائم للتعامل مع أي طارئ داعيا المواطنين للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار أو أي شكاوى عبر رقم غرفة العمليات: 0403341233.

وفي السياق ذاته أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء الإجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم بجميع شوارع المحافظة لضمان سرعة رفع تراكمات المياه مع استنفار كامل لكافة الأجهزة التنفيذية.

كما شدد على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية ميدانيا على مدار الساعة والتعامل الفوري مع الأمطار بالتنسيق مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والري والحماية المدنية.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة نفذت خلال الأسابيع الماضية تدريبات ونماذج محاكاة فعلية على أرض الواقع للتأكد من جاهزية المعدات والعمال لمواجهة الأمطار والسيول واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.