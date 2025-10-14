الأربعاء 15 أكتوبر 2025
محافظات

فريق إشراف من مديرية الصحة بالإسماعيلية يتفقد مستشفيات التل الكبير

تابع فريق إشراف مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، يضم إدارات العلاجي، الحوكمة والمراجعة الداخلية، الصيدلة، التمريض، الجودة، متابعة المديريات، مكافحة العدوى والمعامل سير العمل بمستشفيات حميات التل الكبير والتل الكبير التخصصي.

استرداد 35 فدانا من أراضي الدولة بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستطلع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية بمستشفى فايد

 

متابعة انتظام سير العمل 

 

تابع الفريق الإشرافى من صحة الإسماعيلية انتظام سير العمل بالأقسام والعيادات ومنها الإستقبال،الأسنان،الأطفال،الباطنة،النساء وتنظيم الأسرهدة،العيون والغسيل الكلوى. 

 

مراجعة الانتظام الادارى 

 

 وتم مراجعة الإنضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة والإلتزام بسياسات الجودة ومكافحة العدوي وتوافر ارصدة كافية من الأدوية والمستلزمات اللازمة بصيدلية المستشفى. 

عرض سلبيات المستشفيات 

 

​وفي سياق متصل، تم عرض السلبيات على مديرى المستشفيات للعمل على حلها وإتخاذ ما يلزم،ومراجعة ماتم تلافيه من السلبيات التى رصدتها فرق الإشراف السابقة. 

 

 

تأتى تلك الجولات لضمان كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الاداء والمتابعة المستمرة وتلافى السلبيات من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتكثيف المرور للفرق الإشرافية على المنشآت الصحية لمتابعة إنتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية بالمستشفيات.

 

 

