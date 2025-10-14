فريق إشراف من مديرية الصحة بالإسماعيلية يتفقد مستشفيات التل الكبير

تابع فريق إشراف مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، يضم إدارات العلاجي، الحوكمة والمراجعة الداخلية، الصيدلة، التمريض، الجودة، متابعة المديريات، مكافحة العدوى والمعامل سير العمل بمستشفيات حميات التل الكبير والتل الكبير التخصصي.

متابعة انتظام سير العمل

تابع الفريق الإشرافى من صحة الإسماعيلية انتظام سير العمل بالأقسام والعيادات ومنها الإستقبال،الأسنان،الأطفال،الباطنة،النساء وتنظيم الأسرهدة،العيون والغسيل الكلوى.

جانب من الزيارة، فيتو

مراجعة الانتظام الادارى

وتم مراجعة الإنضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة والإلتزام بسياسات الجودة ومكافحة العدوي وتوافر ارصدة كافية من الأدوية والمستلزمات اللازمة بصيدلية المستشفى.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

عرض سلبيات المستشفيات

​وفي سياق متصل، تم عرض السلبيات على مديرى المستشفيات للعمل على حلها وإتخاذ ما يلزم،ومراجعة ماتم تلافيه من السلبيات التى رصدتها فرق الإشراف السابقة.

تأتى تلك الجولات لضمان كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الاداء والمتابعة المستمرة وتلافى السلبيات من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتكثيف المرور للفرق الإشرافية على المنشآت الصحية لمتابعة إنتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية بالمستشفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.