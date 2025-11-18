الإسماعيلية، تدريب العاملين بالمنشآت الصحية على مكافحة العدوى (صور)

18 حجم الخط

أجرى فريق الإشراف بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة مى سامى مدير الإدارة، جولة للمرور على أقسام مستشفى حميات الإسماعيلية ومعمل المستشفى، وذلك للتأكد من توافر مستلزمات عينات حالات الأمراض المعدية ومرضى الغسيل الكلوي، والاطمئنان على تلقي الفريق الطبى جرعات ضد الالتهاب الكبدى الفيروسات "B"، ومطابقة وحدة معالجة مياه الغسيل الكلوى للاشتراطات الصحية، متابعة الابلاغ عن حالات الأمراض المعدية.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد معمل الرصد البيئي

كما قامت اللجنة بالمرور على معمل الرصد البيئي والتغيرات المناخية، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة آلية تسليم العينات لفحصها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

متابعة أعمال مركز الوقاية من السعار

كما تابع فريق الإشراف أعمال مركز الوقاية من السعار بمجمع الإسماعيلية الطبي، والتأكد من تنفيذ البروتوكول المحدَّث للوقاية من مرض السعار.

وشملت الجولة تدريب العاملين بالمنشآت على أعمال مكافحة الأمراض المعدية المنقولة بالماء والغذاء والأمراض المشتركة المنقولة من الحيوان إلى الإنسان، والتأكد من اتباع كافة التعليمات الخاصة بإجراءات الترصد والإبلاغ عن الأمراض المعدية طبقا للأدلة الإرشادية المحدثة.

تدريب لاكتشاف الأمراض المعدية

ومن جهة أخرى، أجرى الفريق خلال الجولة تدريبا للفريق الطبي بالعيادات للاكتشاف المبكر والإبلاغ عن الأمراض المعدية، والتأكد من إجراء الفحص المعملي اللازم والبروتوكول العلاجي لها، وكذلك التدريب على بروتوكول مكافحة أمراض التهاب الجهاز العصبي الحاد المعدية.

ويضم فريق إشراف إدارة الوقائي الدكتورة إيمان خالد مسئول برنامج مكافحة أمراض الجهاز العصبي الحاد المعدية، والدكتورة مارينا فليمون مسؤل مكافحة الأمراض المشتركة ومحمد أنور مراقب الأمراض المشتركة.

تأتى تلك الجولات لضمان كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الأداء والمتابعة المستمرة وتلافى السلبيات من أجل تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتكثيف المرور للفرق الإشرافية على المنشآت الصحية لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية بالمستشفيات.



