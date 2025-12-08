تضامن الإسماعيلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

18 حجم الخط

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية بفعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

تنظيم يوم ترفيهي

وتضمَّنت الفعاليات تنظيم يوم ترفيهي متكامل، شمل توزيع هدايا رمزية على الأطفال والشباب من ذوي الهمم، إلى جانب تقديم فقرات غنائية واستعراضية.

ذوى الهمم قوى فاعلة

وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن أبناء الوطن من ذوي الإعاقة يمثلون قوة فاعلة في المستقبل، وشريكًا أساسيًا في خطط التنمية المستدامة، مشيدة بالدعم الذي توليه الدولة لتمكينهم ورعايتهم ودمجهم في المجتمع.

المشاركة في الفعاليات

واختُتمت الفعالية بتوجيه الشكر للجهات المشاركة على دورها في إنجاح اليوم وإبراز قدرات ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم.

يحتفي العالم في 3 ديسمبر من كل عام، بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1992 لتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة.

ويأتي اليوم العالمي لذوي الإعاقة هذا العام في ظل أوضاع إنسانية كارثية في فلسطين، حيث تتواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، ويرافقها حصار خانق يمنع وصول الغذاء والدواء والأدوات المساعدة، ما يقوّض أبسط الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أسفرت حرب الإبادة الجماعية عن واقع هو الأسوأ في التاريخ الحديث، حيث ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة من نحو 68 ألفًا قبل الحرب إلى أكثر من 120 ألف شخص، نتيجة البتر، والحروق، وإصابات العمود الفقري والدماغ، والإصابات الجسدية الخطيرة، مما رفع نسبة الإعاقة إلى نحو 60٪ من عدد السكان.

كما سجلت الجهات الصحية أكثر من 44 ألف حالة إعاقة جديدة، بينهم 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لإعاقات دائمة، بينما يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة وأكثر من 170 ألف جريح في ظل الجوع والمرض ونقص العلاج والعزلة وسط انهيار شامل للخدمات الأساسية.

فيما دمر الاحتلال الإسرائيلي نحو 84٪ من المنشآت الصحية والمراكز المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل مراكز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والأجهزة المساعدة.

