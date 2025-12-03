الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
18 حجم الخط

نظمت مديرية صحة الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة العامة للرصد البيئي بوزارة الصحة، دورة تدريبية عن السلامة المهنية في المعامل، وذلك بمعمل الرصد البيئي لعدد 20 متدربا على مدار خمسة أيام للتدريب على معايير السلامة والصحة المهنية بمعامل الرصد البيئي. 

اللواء أكرم جلال يشدد على ضرورة تطهير ترعة الإسماعيلية

الكشف على 916 مواطنًا في قافلة طبية بقرية أم حبيب بالإسماعيلية

 

وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وإشراف الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي،   

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

 

أبرز محاور التدريب  

ومن جانبها قالت الدكتورة وسام سمير مدير معمل الرصد البيئي في مديرية الصحة بالإسماعيلية،أنه خلال الدورة التدريبية،تم التدريب على كيفية تطبيق أساسيات السلامة والصحة المهنية فى المعامل والتدريب على كيفية التعامل مع حالات الانسكابات البيولوجية والكيميائية والأدوات الواجب توفيرها وأنواع الواقيات الشخصية الواجب توافرها حسب نشاط المعمل. 

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

أبرز المحاضرات في الدورة 

حاضر فى الدورة دكتور محمد عونى مدير معامل المعادن الثقيلة،دكتورة نورا مجدى مسؤل معامل الانذار المبكر ودكتورة ندى محمود مدير معامل الكيماوى بالإدارة العامة لرصد البيئي. 

 

وأكد المشاركون أن الدورة أسهمت في رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية والتدريب الجيد على إجراءات الأمن والسلامة داخل بيئة العمل. 

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

وعلى صعيد أخر كان قد كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تكلفة إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر بديلًا عن مقرها الموجود حاليًّا في شارع الشيخ ريحان بوسط البلد. 

 

تكلفة إنشاء المعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر 

وأكد وزير الصحة أن التكلفة قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار جنيها للمرحلة الثانية.

 

أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي

وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر. 

 

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، السبت الماضي، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

 أشاد الوزير بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدًا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الطب الوقائي الاسماعيلية البيولوجي الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الرصد البيئي السلامة والصحة المهنية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يفتتح "حديقة أبو عطوة" بمنطقة الدبابات (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد المدارس والمعاهد الأزهرية بقرية عين غصين

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات (صور)

صحة الإسماعيلية تكثف جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت التعليمية (صور)

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

أموال صندوق تكافل وكرامة لأصحاب المناصب الرفيعة، 4 أسئلة تنتظر إجابات وافية من وزيرة التضامن

تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، رحيل الحاجة سبيلة عجيزة أيقونة العطاء بالدقهلية

كأس العرب، الأردن يتصدر مجموعة مصر بفوز مثير على الإمارات

الخاتم فيه جن، سائق تاكسى يستولى على مصوغات سيدة بحيلة الدجل فى بنى سويف

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

ما حكم الرجوع في اليمين وكفارته؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يشترط الانتظار بين العمرة والأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads