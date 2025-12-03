صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي

18 حجم الخط

نظمت مديرية صحة الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة العامة للرصد البيئي بوزارة الصحة، دورة تدريبية عن السلامة المهنية في المعامل، وذلك بمعمل الرصد البيئي لعدد 20 متدربا على مدار خمسة أيام للتدريب على معايير السلامة والصحة المهنية بمعامل الرصد البيئي.

وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وإشراف الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي،

أبرز محاور التدريب

ومن جانبها قالت الدكتورة وسام سمير مدير معمل الرصد البيئي في مديرية الصحة بالإسماعيلية،أنه خلال الدورة التدريبية،تم التدريب على كيفية تطبيق أساسيات السلامة والصحة المهنية فى المعامل والتدريب على كيفية التعامل مع حالات الانسكابات البيولوجية والكيميائية والأدوات الواجب توفيرها وأنواع الواقيات الشخصية الواجب توافرها حسب نشاط المعمل.

أبرز المحاضرات في الدورة

حاضر فى الدورة دكتور محمد عونى مدير معامل المعادن الثقيلة،دكتورة نورا مجدى مسؤل معامل الانذار المبكر ودكتورة ندى محمود مدير معامل الكيماوى بالإدارة العامة لرصد البيئي.

وأكد المشاركون أن الدورة أسهمت في رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية والتدريب الجيد على إجراءات الأمن والسلامة داخل بيئة العمل.

وعلى صعيد أخر كان قد كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تكلفة إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر بديلًا عن مقرها الموجود حاليًّا في شارع الشيخ ريحان بوسط البلد.

تكلفة إنشاء المعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر

وأكد وزير الصحة أن التكلفة قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار جنيها للمرحلة الثانية.

أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي

وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، السبت الماضي، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

أشاد الوزير بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدًا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.

