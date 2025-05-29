لجنة هندسية تتفقد مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي (صور)

استقبلت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، لجنة هندسية لتقييم مرحلة التجهيزات لمستشفى التل الكبير المركزى بمحافظة الإسماعيلية، بتوجيهات من الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، استعدادًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد أقسام المستشفى

وتفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية يرافقها اللجنة الهندسية أقسام المستشفى ومنها النساء والتوليد، العمليات، الإستقبال، الغسيل الكلوي، الأشعة، الحضَّانات؛ وذلك لمتابعة اعمال التطوير الجارية بها تمهيدًا لبدء مرحلة الفرش والتجهيز لدخولهما الخدمة والتشغيل التجريبى لها.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

استقدام أجهزة طبية جديدة

وأوصت اللجنة بسرعة استقدام الأجهزة الطبية والفرش الطبى وغير الطبى من مخازن الوزارة لتجهيز عيادة الأسنان،وجهاز x ray والإنتهاء من المعامل وتسكين الأطقم الطبية والإدارية لتشغيل قسم الإستقبال تجريبيًا،كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات على المبنى ووجت شركة الصيانة المسؤولة لسرعة تلافيها.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

يأتى ذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بسرعة إنجاز المشروعات الصحية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، ان مستشفى التل الكبير المركزى تعد أحد أهم المشروعات القومية فى القطاع الصحى بالمحافظة،وأن مديرية الشئون الصحيه بالإسماعيلية تقدم كافة سبل الدعم والمتابعة لإستكمال التجهيزات النهائية للمستشفى حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد محطه المعالجه لسرعة نقل قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى وجارى التنسيق مع الشركه المنفذة وشركه التجهيزات الطبية نحو تركيب جهاز التعقيم الخاص بالمستشفى لإستكمال نقل الخدمات الطبية فى أقرب وقت ممكن.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأضافت وكيل وزارة الصحة،أنه تم إستلام المستشفى فى فبراير للعام الجارى،بعد إنتهاء الأعمال الإنشائية بالمستشفى والتى تقع على مساحة 11 ألف متر مربع وتشغل مبانى المستشفى مساحة حوالى 6 آلاف و500 متر مربع،ومن المنتظر أن تكون المستشفى صرح طبى كبير على أعلى مستوى لخدمة أهالى مركز ومدينة التل الكبير.

وجدير بالذكر أن المبنى الرئيسى للمستشفى يضم أقسام الإستقبال،الطوارئ،عيادات خارجية،غرف الداخلى،قاعات للمحاضرات،المعامل،وقسم للغسيل الكلوى يضم 33 سرير وقسم للعناية المركزة يضم 18 سرير عناية،بالأضافة لقسم العمليات ويشمل عدد 5 غرف عمليات كبرى و2 عمليات مناظير و2 كشك ولادة،كما تم تجهيز قسم الأشعة لإستقبال "جهاز رنين مغناطيسي".

كما تضم المستشفى عدد 2 مبنى ملحق لإستكمال خدمات المستشفى،حيث يشمل المبنى الأول المطبخ والمخازن،ويضم المبنى الثانى جهاز الفرم والتعقيم والطلمبات الخاصة بالخزان المغذى للمياه بالمستشفى.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد الطاهر مدير مستشفى التل الكبير المركزى، المهندسة مروة هلالى عضو إدارة التخطيط بمديرية الصحة،والدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية.

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