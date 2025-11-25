فى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، اعرفى مخاطر الختان على الفتيات

18 حجم الخط

يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ليذكر العالم بأن ملايين النساء والفتيات مازلن يتعرضن لأشكال قاسية من الأذى الجسدي والنفسي.

ومن أخطر هذه الممارسات ختان الإناث، الذي يعد انتهاكا صريحا لحقوق المرأة وله آثار صحية ونفسية طويلة الأمد، ورغم حملات التوعية والقوانين التي تجرمه، ما زال الختان يمارس في بعض المجتمعات بحجج اجتماعية ومعتقدات خاطئة، بينما الحقيقة أنه يحمل مخاطر مدمرة على الفتاة طوال حياتها.

ويعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف، لأنه يتم بالإجبار ودون موافقة الفتاة، ولا يحقق أي فائدة طبية بل يسبب أذى دائم، كما ينتهك حق الفتاة فى جسدها وكرامتها، ويترك آثار نفسية وجسدية مستمرة.

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى أمراض النساء والتوليد: إن ختان الإناث هو إجراء يُزال فيه جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للفتاة بشكل جزئي أو كلي دون أي سبب طبي، ويجرى غالبا دون تخدير، بأدوات غير معقمة، وعلى يد أشخاص غير مختصين، وفي سن صغيرة، مما يضاعف الألم والخطر.

مخاطر ختان الإناث، فيتو

المخاطر المباشرة الناتجة عن ختان الإناث

وأضافت نادية، أن من مخاطر الختان الصحية المباشرة:

نزيف شديد وخطر الوفاة، وقد يؤدي القطع العشوائي إلى نزيف لا يمكن السيطرة عليه، وقد تتعرض الفتاة لصدمة عصبية ويموت البعض خلال دقائق.

التلوث والعدوى، حيث أن استخدام أدوات ملوثة قد يسبب تسمم دموي، والتهابات شديدة، وانتقال أمراض خطيرة.

احتباس البول وصعوبة التبول، نتيجة التورم أو انسداد مجرى البول بعد الجرح.

الألم المبرح، والعملية تجرى دون تخدير غالبا، مما يترك الفتاة في حالة ألم شديد قد لا تنساه طوال حياتها.

مضاعفات الختان طويلة المدى على صحة الفتيات

وتابعت، أما عن مضاعفات الختان طويلة المدى على صحة الفتيات:

مشاكل جنسية مستمرة، وقد تسبب فقدان الإحساس، وألم أثناء العلاقة الزوجية، وصعوبة في الوصول للمتعة، ونفور نفسي من العلاقة، وهذه المشكلات تؤثر لاحقًا على حياتها الزوجية واستقرارها العاطفي.

التهابات مزمنة، والجرح قد يلتئم بشكل غير طبيعي، مما يسبب خراجات، وتكرار الالتهابات المهبلية، وروائح كريهة مزمنة.

صعوبة وألم أثناء الولادة، وقد تواجه المرأة المختتنة، تمزقات خطيرة، نزيف أثناء الولادة، الحاجة إلى جراحة، خطر أعلى للمضاعفات على الأم والجنين.

تكوين ندبات وتشوهات، وقد تؤدي إلى انسداد القناة المهبلية أو التصاق الأنسجة وتشوه المنطقة.

التبول والدورة الشهرية، وقد يحدث صعوبة في خروج الدم، واحتباس، وآلام شديدة خلال الدورة الشهرية.

