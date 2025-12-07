الإسماعيلية تشهد إطلاق أول قصة للأطفال المكفوفين مطبوعة بطريقة برايل

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية إطلاق أول قصة مخصصة للأطفال المكفوفين بعنوان "أنا أبني وهو يراقب" مطبوعة بطريقة برايل، وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.

الإصدار الأول من نوعه

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه منذ نشأة البرنامج النووي المصري عام ١٩٥٥، حيث تسلَّمت الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة النسخة الأولى، وذلك ضمن البرنامج التوعوي للأطفال الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي.

جانب من إطلاق الكتاب، فيتو

تكريم مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

وخلال الفعالية، جرى تكريم أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة؛ تقديرًا لدعمها المستمر للأنشطة التوعوية، إلى جانب تكريم عشري محمد عبد الله المسئول عن إعداد النسخة البرايل من القصة. كما تم خلال الفعالية مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطة توعوية موسعة تستهدف الأطفال في مختلف المراحل العمرية، مع التركيز على المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وفي ختام الفعالية، أكد المهندس أحمد محمد الإسكندراني أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في إعداد كوادر قادرة على دعم مستقبل البرنامج النووي المصري.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماهيتاب المناوي أن نشر ثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي يمثل محورًا أساسيًّا لخلق جيلٍ واعٍ.

