طب قناة السويس تنظم اليوم العلمي الثاني حول أورام البنكرياس(صور)

نظم قسم الجراحة العامة بكلية الطب في جامعة قناة السويس فعاليات اليوم العلمي الثاني بعنوان: "أورام البنكرياس: التطورات الحديثة والتحديات المستقبلية"، وذلك بالقاعة المرئية بمبنى رعاية الشباب بالجامعة.



أبرز الحضور خلال الفعاليات

وذلك مشاركة الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور نخبة رفيعة المستوى من أساتذة الجامعات المصرية وأطباء المستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس، وعدد من ممثلي الشركات الدوائية، الدكتور كرم الصايم، والدكتور محمود النجار والدكتور عبد الله البعلي إشراف.

جانب من الفعاليات، فيتو

تلاوة آيات من الذكر الحكيم

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات المنصة التي استهلتها الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، تلتها كلمة الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتورة جميلة نصر نقيب الأطباء بالإسماعيلية، حيث رحبت بالحضور وأكدت أهمية مواكبة التطورات الحديثة في تشخيص وعلاج أورام البنكرياس.

أبرز مناقشات اليوم

تضمن اليوم العلمي جلستين رئيسيتين، ناقشت الأولى أحدث استراتيجيات التشخيص والعلاج المخصص لأورام البنكرياس قدمها الدكتور أحمد أبو الحسن، وموضوع تقييم وتشخيص مرضى الصفراء للدكتورة منى مصطفى، ودلالات الأورام في سرطان البنكرياس للدكتورة رانيا مصطفى.

بالإضافة إلى عرض علمي حول دواء فورتازيديم وموكساسين من شركة MUP، ومحاضرة عن التقييم بالأشعة لدراسة إمكانية استئصال ورم البنكرياس قدمها الدكتور إبراهيم شكري، بمشاركة عدد من المناقشين من بينهم الدكتورة رانيا مصطفى، والدكتور محمود النجار، والدكتورة منى مصطفى، والدكتور إبراهيم شكري، وممثل عن شركة MUP.

أما الجلسة العلمية الثانية فتناولت محاضرة بعنوان "من الخطر إلى الحل: تطورات في علاج تسريب البنكرياس" قدمها الدكتور أحمد غانم، وعرضًا علميًا من شركة كوباد حول دواء أوبونوف وبايوتيكا فلوكس، بالإضافة إلى محاضرة للدكتور محمد العلاوي عن استخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص وأخذ عينة من أورام البنكرياس، ومحاضرة للدكتور محمود حسني عن التحديات التخديرية أثناء الجراحة واستراتيجيات تحسين حالة المريض، كما قدمت شركة ماكرو مناقشة حول استخدام سليكار جل في التطبيقات الجراحية.

شارك في مناقشات هذه الجلسة الدكتورة عبير هجرس، والدكتور أحمد غانم، والدكتور محمد العلاوي، والدكتور محمود حسني، إلى جانب ممثلين عن شركتي كوباد وماكرو.

شهدت الفعاليات تكريم الدكتور محمود أحمد حسن مدير المستشفى التعليمي تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم الأداء الطبي والتعليمي داخل المستشفى.

ووجه الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب كلمة تهنئة لقسم الجراحة العامة أشاد فيها بنجاح اليوم العلمي وما قدمه من محتوى علمي متميز يعكس روح التطوير الأكاديمي والبحثي بالقسم، ويعزز من مكانة كلية الطب – جامعة قناة السويس كمنارة علمية في التعليم الطبي والبحث السريري.

واختُتم اليوم العلمي بإعلان التوصيات التي أكدت ضرورة التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص أورام البنكرياس، وخاصة الموجات فوق الصوتية والتنظير المتقدم، وتشجيع الأبحاث السريرية المشتركة حول أورام الجهاز الهضمي العلوي، واعتماد النهج متعدد التخصصات في رعاية المرضى لتحقيق أفضل النتائج العلاجية، إضافة إلى تعزيز التدريب المستمر للأطباء في مجال الجراحات المتقدمة، وتوثيق التعاون بين المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة لتبادل الخبرات.



