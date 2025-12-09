أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة

18 حجم الخط

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني كثير من الناس من تقلبات المزاج، الشعور بالخمول، وربما ميل بسيط للحزن أو الكآبة الموسمية. يعود ذلك إلى قلة التعرض لأشعة الشمس، قصر النهار، وتأثير البرودة على النشاط البدني والهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة.



ولأن التغذية تلعب دورًا أساسيًا في دعم الصحة النفسية، تصبح بعض الأطعمة سلاحًا طبيعيًا فعالًا لتحسين الحالة المزاجية في الأيام الباردة دون الحاجة إلى أدوية.





العلاقة بين الطعام والمزاج في الشتاء



الأطعمة التي نتناولها تؤثر بشكل مباشر على كيمياء الدماغ، خاصة على هرمونات مثل السيروتونين والدوبامين، وهما المسؤولان عن الإحساس بالراحة والرضا.

في الشتاء، يقل إفراز هذه الهرمونات بسبب قلة الضوء والحركة، لذلك يحتاج الجسم إلى أطعمة دافئة وغنية بعناصر غذائية معيّنة تعوض هذا النقص وتمنح إحساسًا بالدفء والطمأنينة.



وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

الشوربات الدافئة… غذاء وراحة نفسية

تُعد الشوربات من أفضل الخيارات في الطقس البارد، ليس فقط لأنها تمنح الدفء، بل لأنها سهلة الهضم وغنية بالسوائل والمعادن.

شوربة العدس، الخضار، أو الدجاج تساعد على:



تحسين المزاج بفضل محتواها من البروتين والنشويات المعقدة.

تزويد الجسم بالمغنيسيوم والحديد، وهما عنصران مرتبطان بتخفيف التوتر والإجهاد.

خلق شعور نفسي بالاحتواء والراحة، خاصة أن الشوربة ترتبط بذكريات الطفولة والاهتمام العائلي.



الشوكولاتة الداكنة… متعة محسوبة

الشوكولاتة الداكنة من أكثر الأطعمة شهرة في تحسين المزاج، خاصة في الشتاء. فهي تحتوي على مركبات تحفّز إفراز السيروتونين والإندورفين، هرمونات السعادة الطبيعية.

تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (بنسبة كاكاو 70% أو أكثر) يساعد على:

تقليل التوتر والقلق.

تحسين الطاقة الذهنية.

منح إحساس بالدفء والمتعة دون الإفراط في السعرات الحرارية.



المكسرات والبذور… طاقة للمخ والمزاج

اللوز، الجوز، البندق، وبذور القرع ودوار الشمس تعد مصادر ممتازة للدهون الصحية والأوميغا 3. هذه العناصر ضرورية لصحة الدماغ وتنظيم الحالة النفسية، خاصة في الأيام الباردة التي يقل فيها النشاط والحركة.

فوائدها النفسية تشمل:

دعم التركيز والذاكرة.

تقليل أعراض الاكتئاب الموسمي.

المساعدة على الشعور بالاستقرار والهدوء.



الأسماك الدهنية… وقاية طبيعية من الكآبة

السلمون، السردين، والتونة من أهم الأطعمة التي ينصح بها في الشتاء، نظرًا لغناها بالأوميغا 3 وفيتامين د.

فيتامين د تحديدًا يرتبط بشكل مباشر بالحالة المزاجية، ونقصه شائع في فصل الشتاء بسبب قلة التعرض للشمس. تناول الأسماك الدهنية:

يخفف تقلبات المزاج.

يعزز الطاقة والنشاط.

يدعم التوازن النفسي على المدى الطويل.



الحبوب الكاملة… استقرار نفسي وطاقي

الشوفان، الأرز البني، والقمح الكامل تحتوي على نشويات معقدة تساعد على إفراز السيروتونين بشكل متوازن. هذه الأطعمة:

تحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

تقلل العصبية والتوتر.

تمنح طاقة مستمرة بدون شعور بالهبوط المفاجئ.





طبق دافئ من الشوفان بالحليب والعسل في صباح شتوي كفيل بأن يغيّر المزاج للأفضل.

الموز… فاكهة السعادة

رغم كونه فاكهة متوفرة طوال العام، إلا أن الموز يلعب دورًا مهمًا في تحسين المزاج شتاءً. فهو غني بفيتامين B6 الذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين. كما يساهم في:

تهدئة الأعصاب.

تقليل الشعور بالإجهاد.

تحسين جودة النوم، وهو عامل مهم للصحة النفسية.



المشروبات الدافئة الطبيعية

المشروبات الساخنة لها تأثير نفسي واضح في الأيام الباردة. الزنجبيل، القرفة، الكاكاو الخام، والبابونج:

تعزز الشعور بالدفء والراحة.

تحفّز الدورة الدموية.

تقلل من التوتر والقلق.



كوب من الكاكاو الدافئ بالحليب النباتي مثلًا ليس مجرد مشروب، بل طقس شتوي مهدئ للنفس.

الخضروات الجذرية… دفء من الطبيعة

الجزر، البطاطس، البطاطا الحلوة، والبنجر من الخضروات المناسبة جدًا للشتاء. تحتوي على فيتامينات ومعادن تدعم الجهاز العصبي وتمنح إحساسًا بالامتلاء والراحة. البطاطا الحلوة خصوصًا تساعد على:

تحسين المزاج.

تقليل الرغبة في السكريات الضارة.

تعزيز الإحساس بالرضا بعد الأكل.

