لدعم صحتك العقلية، أفضل أطعمة لتقليل التوتر وتحسين المزاج

أفضل أطعمة لتقليل التوتر وتحسين المزاج، في ظل الضغوط اليومية المتسارعة التي تعيشها المرأة المعاصرة بين العمل والبيت والمسؤوليات، أصبح البحث عن طرق طبيعية لتهدئة التوتر وتحسين المزاج أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة النفسية والجسمية.





ومن أفضل الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها دون أي آثار جانبية هي الاعتماد على أطعمة محددة أثبتت الدراسات أنها تدعم الجهاز العصبي، وتقلل من هرمونات التوتر، وترفع الإحساس بالراحة والسعادة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تحسين المزاج وتقليل التوتر لا يعتمد فقط على أساليب الاسترخاء أو النوم الجيد، بل يبدأ أيضًا من نوعية الطعام الذي يدخل الجسم. فهناك أطعمة تعمل كداعم نفسي طبيعي، ترفع هرمونات السعادة وتهدئ الجهاز العصبي وتمنح الجسم طاقة إيجابية.





في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أهم هذه الأطعمة وكيف تساعد الجسم على تحقيق التوازن النفسي وتنشيط الهرمونات المرتبطة بالاسترخاء والهدوء.



1. الشوكولاتة الداكنة… المتعة التي تخفّض التوتر

تعد الشوكولاتة الداكنة واحدة من أشهر الأطعمة التي ترتبط بتحسين المزاج، لكنها ليست مجرد مذاق لذيذ؛ فاحتواؤها على مركبات “الفلافونويد” يقلل من هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر. كما أنها تحفز إفراز السيروتونين، وهو الناقل العصبي المتخصص في تحسين الحالة المزاجية.

وللحصول على أفضل فائدة يجب اختيار شوكولاتة تحتوي على 70% كاكاو على الأقل، وتناول مربعين يوميًا فقط.

2. السالمون والأسماك الدهنية… غذاء الدماغ الأول

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السالمون والماكريل والسردين على نسب عالية من أوميغا-3، وهي من أهم الأحماض الدهنية التي تدعم صحة الدماغ وتنشط الذاكرة وتركز التفكير.

كما تعمل على توازن كيمياء الدماغ، وتقلل من أعراض القلق، وتزيد القدرة على تحمل الضغوط النفسية.

تناول وجبتين من الأسماك أسبوعيًا يُعتبر كافيًا لدعم المزاج وتحسين الحالة النفسية.

3. المكسرات… مخزن الهدوء والماغنيسيوم

اللوز، الجوز، الكاجو… جميعها مصادر ممتازة للماغنيسيوم الذي يلعب دورًا كبيرًا في تهدئة الجهاز العصبي.

فعندما ينخفض الماغنيسيوم في الجسم ترتفع مستويات القلق، بينما يساعد تناوله بانتظام في استرخاء العضلات وتنظيم الهرمونات التي تؤثر على المزاج.

كما أن الجوز تحديدًا يحتوي على أوميغا-3 مما يجعله غذاءً مثاليًا لتحسين المزاج.

4. الموز… فاكهة السعادة السريعة

يحتوي الموز على فيتامين B6 الذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما أهم هرمونات السعادة.

كما يحتوي على ألياف تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يقلل التوتر الناتج عن التقلبات المفاجئة في مستويات الطاقة.

تناول ثمرة موز في منتصف اليوم يمكن أن يمنح الجسم دفعة سريعة من الهدوء والرضا.

5. الشوفان… وجبة تمنح دفئًا وراحة نفسية

الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تساعد الدماغ على إفراز السيروتونين بشكل مستقر، مما يعطي شعورًا طويل الأمد بالراحة النفسية.

بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على ألياف تنظم الطاقة وتقلل من الشعور بالإرهاق.

يمكن تناوله في وجبة الإفطار مع القليل من العسل أو الفواكه لتحسين المزاج طوال اليوم.

6. الزبادي واللبن الرائب… توازن القناة الهضمية يعني توازن المزاج

الأبحاث الحديثة تؤكد وجود علاقة قوية بين صحة الجهاز الهضمي والمزاج، فالبكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي تؤثر بشكل مباشر على الهرمونات العصبية.

يساعد الزبادي على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يقلل من الشعور بالتوتر.

كما أن البروتين الموجود فيه يدعم الشعور بالشبع ويمنع انخفاض الطاقة المفاجئ.

7. الشاي الأخضر… كوب بسيط يهدّئ العقل

الشاي الأخضر يحتوي على حمض أميني يسمى “الثيانين” الذي يساعد على الاسترخاء، ورفع التركيز دون التسبب في النعاس.

مزيج الكافيين الخفيف مع الثيانين يجعل الشاي الأخضر مشروبًا مثاليًا خلال اليوم لتهدئة التوتر وتحسين اليقظة الذهنية.

8. السبانخ والخضروات الورقية… مغذيات ترفع المزاج طبيعيًا

الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس تحتوي على ماغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران مهمان لإنتاج هرمونات السعادة.

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا العصبية من الإجهاد، وتقلل من الشعور بالتعب الذهني.

إضافة طبق سلطة يوميًا يعد خطوة فعالة لدعم الحالة النفسية.

9. العسل… حلاوة تهدّئ الأعصاب

العسل يحتوي على مركبات تساعد على زيادة إفراز السيروتونين وتحسين نوعية النوم.

كما أنه يوفر طاقة طبيعية دون رفع السكر بسرعة، مما يحافظ على توازن الجسم ويقلل التوتر.

ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم أو مع مشروب دافئ تساهم في تهدئة الأعصاب.

10. البيض… بروتين يدعم التفكير الإيجابي

البيض غني بالكولين، وهو عنصر ضروري لوظائف الدماغ والذاكرة. كما يحتوي على فيتامين B12 الذي يرتبط مباشرة بصحة المزاج وتقليل القلق.

إضافة البيض لوجبة الإفطار قد يساعد على بدء اليوم بطاقة إيجابية.

كيف تضيفين هذه الأطعمة لنظامك اليومي؟

تناولي ثمرة موز وشاي أخضر خلال فترة العمل.

أضيفي الشوفان إلى الإفطار والعسل إلى المشروبات الدافئة.

اجعلي طبق السلطة الورقية ثابتًا يوميًا.

استخدمي المكسرات كوجبة سناك صحية بين الوجبات.

تناولي وجبتين من الأسماك أسبوعيًا.

