أطعمة ومشروبات تعيد للكبد صحته وتعالج دهونه والتهاباته

الكبد من أهم الأعضاء بالجسم لأنه ينقي الدم من السموم الناتجة عن الأدوية والطعام كما يوازن الهرمونات بالجسم ويساعد فى عملية الهضم وله دور كبير فى جهاز المناعة.

ولكن العادات الغذائية والحياتية الخاطئة تشكل خطورة على الكبد من أكثر الدهون بها وتسبب الالتهابات به ما يؤثر على كفاءته ما يضر بالصحة.

10 أكلات تعيد صحة الكبد وتعالج دهونه والتهاباته

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الكبد من الأعضاء الحيوية بالجسم لذا يجب الحفاظ عليه، وفى حالة الإصابة بدهون الكبد أو الالتهابات به يمكن علاجه وإعادته طبيعي مرة أخرى، لأن هناك بعض الأكلات التى تعالج دهون الكبد والالتهابات به، منها:-

أكلات تعيد صحة الكبد

زيت الزيتون البكر الممتاز، وهو أقوى دهون صحية، حيث يقلل الالتهاب ويساعد الكبد أن “ينظف نفسه”.

المكسرات خاصة عين الجمل، وهى تحتوى على أوميجا 3 ومضادات أكسدة، ما يقلل تراكم الدهون على الكبد.

البنجر، يعمل على تنظيف سموم الكبد والجسم كله.

الثوم، سلاح يقلل الدهون الضارة ويدعم إنزيمات الكبد.

الشوفان، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف ما يقلل الكوليسترول وبالتالى يستطيع الكبد أن يستريح ويتحسن.

الخضراوات خاصة الورقي والصليبي

مثل السبانخ والبروكلى، وهى غنية بمضادات الأكسدة التى تنظف الكبد وتقلل الالتهاب.

الأفوكادو، وهو يحتوى على دهون صحية وألياف، ما يحسن أداء الكبد بشكل جيد.

القهوة السادة، تحمي من تدهور الكبد وتقلل تراكم الدهون.

الشاي الأخضر، وهو يحتوى على نسبة عالية من مضادات أكسدة قوية جدا، تساعد الجسم فى التخلص من الدهون على الكبد.

التوت والفاكهة الملونة، تقلل الإجهاد التأكسدي وتحمي خلايا الكبد نفسها.

والاستفادة من هذه الأكلات يجب وضعها ضمن نظام غذائي متوازن مع تقليل السكريات والدهون الضارة وزيادة حركة الجسم.

