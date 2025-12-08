أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 14 مليار جنيه.. 140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow.. موعد صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بكل الوزارات

18 حجم الخط

واصلت أسعار الذهب استقرارها خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

140 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات GAC Empow بالسوق المحلي



انخفضت أسعار سيارات GAC Empow موديل 2026، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2025.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارة GAC Empow موديل 2026، في السوق المصري، ويصل سعر الفئة الأولى Elegance نحو 995,000 بدل 1,080,000

يصل سعر الفئة الثانية Premium: نحو 1,099,000 بدل 1,230,000

يصل سعر الفئة الثالثة S-Style:نحو 1,199,000 بدل 1,340,000 الف جنيه



وتتميز GAC Empow بمزيج فريد من القوة والتكنولوجيا والأمان، حيث تأتي مزودة بحزمة متكاملة من المزايا التي تجعلها الخيار الأفضل في فئة السيدان الرياضية. فتأتى مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 170 حصان وعزم دوران 270 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات يضمن تسارعًا سلسًا وتحكمًا دقيقًا، مما يوفر تجربة قيادة رياضية ممتعة.

خاصية تحذير الاصطدام الأمامي

وعلى صعيد التكنولوجيا، تعزز تقنياتها الذكية تجربة القيادة، حيث تأتي سيارة GAC Empow مزودة بأحدث الابتكارات التقنية لتجعل القيادة أكثر متعة وسلاسة، حيث تأتي مجهزة بشاشة وسطية 10.25 بوصة تعمل باللمس متصلة بلوحة عدادات رقمية 7 بوصة، مع دعم أنظمة الاتصال الهاتف بالشاشةApple CarPlay وAndroid Auto ومثبت سرعة متأقلم، بالإضافة إلى نظامى مساعدة البقاء فى الحارة المرورية والتحذير فى حالة الخروج منها (LDW + LKA).

تتوفر GAC Empow بخمسة ألوان خارجية وثلاثة ألوان داخلية لتناسب جميع الأذواق. مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق السيارات الرياضية الباحثين عن الأداء الرياضى مع القيمة العالية في فئتهاچميل موتورز بتغير موازين السوق.





سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الإثنين



أسعار الذهب اليوم، واصلت أسعار الذهب استقرارها خلال ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6411 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5610 جنيهات للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4808 جنيهات للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 44880 جنيها في محلات الصاغة.

مكانة الذهب في السوق المصرية

كما يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

وقد دفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

استطلاع لـ "رويترز": توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 13.1% خلال نوفمبر



كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن التضخم في المدن المصرية من المرجح أن يرتفع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.

يمثل هذا المستوى متوسط ​​توقعات 14 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم، جاء ذلك عقب ارتفاع التضخم في المدن المصرية في أكتوبر بنسبة 12.5%، أنهى هذا الارتفاع أربعة أشهر متتالية من التباطؤ.

توقع أربعة محللين ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، إلى 12.4% في المتوسط ​​من 12.1% في أكتوبر.

قال «جولدمان ساكس»، الذي يتوقع معدل تضخم عند 12.5%، في مذكرة: «نتوقع أن نشهد ارتفاعا مطردا في أسعار الكحول والتبغ يليهما النقل، ويقابله انخفاض في التضخم في أسعار المواد الغذائية بسبب عوامل موسمية».

يعزى التضخم جزئيًا إلى زيادة المعروض النقدي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي بمعناه الواسع نما بنسبة 21.68% على أساس سنوي في أكتوبر.

انخفض التضخم من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوما بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.



4 % ارتفاعا في تراخيص السيارات الملاكي في نوفمبر 2025



السيارات الملاكي، كشفت ا لإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة خلال شهر نوفمبر 2025، حيث تم ترخيص 59362 سيارة "زيرو"بنسبة ارتفاع 4 %عن الشهر السابق.

وأوضحت لإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أن عدد المركبات التى تم ترخيصها 1765 مركبة موديل 2022 و 1102 مركبة موديل 2023 و1975 مركبه موديل 2024 و21616 مركبة موديل 2025 و32904 مركبة موديل 2026.

أضافت لإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19411 سيارة ملاكي بنسبة بانخفاض بلغ -0.4%عن الشهر السابق وجاءت الأرقام 174 سيارة موديل 2022 و376 سيارة موديل 2023 و569 سيارة موديل 2024 و2995 سيارة موديل 2025 و15297 سيارة موديل 2026.

ووفقًا لتقرير الصادر من مجمعة التامين الاجبارى علي السيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، احتلال سيارات بى واى دى علي المركز الاول. بعد ترخيص مايقرب من 429 سيارة واستحوذت سونج بلا س علي المركز الثاني بعد ترخيص ما يقرب من 157 سيارة أما زيكر فقد جاءت فى المركز الثالث بعد ترخيص 94 سيارة واستحوذت سيارتها اكس 7 على نفس المركز بعد ترخيص 66 سيارة.



موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بكل الوزارات



يبحث العديد من العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها معرفة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، لجميع العاملين بالدولة.

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر ديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم



تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الإثنين. وسجل رأس المال السوقى نحو 2.921 تريليون جنيه، لتخسر نحو 14 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 41963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 51344 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 18962 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12748 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16903 نقطة.





بنك مصر يعزز فرص الاستثمار لعملائه ويقدم مزايا تنافسية



يواصل بنك مصر دعم المستثمرين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار في الاسهم التي توفّر حلولًا مرنة تتناسب مع مختلف مستويات المخاطرة والأهداف المالية، وتمتاز هذه الصناديق بتنويع أصولها بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، إضافة إلى خيارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدار الصناديق بواسطة شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول - الذراع الاستثماري لبنك مصر، كما يقدّم البنك ميزة إضافية خلال الفترة الحالية تتمثل في إلغاء عمولات الاسترداد لفترة محدودة.

يأتي الصندوق الأول كخيار مثالي للمستثمر الباحث عن توازن يجمع بين عوائد الأسهم واستقرار أدوات الدخل الثابت، حيث يخصّص 70% من أمواله للاستثمار في الأسهم و30% للأدوات ذات العائد الثابت، هذا المزج يُحقق تنويعًا فعّالًا للمحفظة ويتيح للمستثمر الاستفادة من حركة السوق مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

أما الصندوق الثاني يستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، ويتميّز بإتاحة الشراء والاسترداد اليومي، إلى جانب الاسترداد دون أي عمولات، ويعتمد الصندوق على تنويع محفظته عبر قطاعات مختلفة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

بالنسبة لصندوق الحصن فيبرز كاختيار مناسب للراغبين في استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ يستثمر في الأسهم وفق ضوابط شرعية واضحة وتحت إشراف لجنة رقابة شرعية متخصصة، مع إتاحة الشراء يوميًا والاسترداد أسبوعيًا.

بينما يخاطب صندوق العمر المستثمر الأكثر تحفظًا، فهو يوجّه 30% فقط من أمواله نحو الأسهم، بينما يخصص 70% للسندات الحكومية وأذون الخزانة، بما يحقق مستوىً مرتفعًا من الأمان والاستقرار، ويمتاز الصندوق بإمكانية الشراء بنظام “الباقات” التي يمكن تقسيط قيمتها، بالإضافة إلى الاسترداد أسبوعيًا، مع ضمان رأس المال بعد ثلاث سنوات.

