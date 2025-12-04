جولدمان ساكس: ارتفاع سعر النحاس فوق 11 ألف دولار لن يدوم

18 حجم الخط

حذر بنك "جولدمان ساكس" من الجدل القائم حول آفاق النحاس، موضحا أن ارتفاع أسعاره فوق 11 ألف دولار للطن يرجح أن يكون مؤقتا، إذ لا يزال المعروض العالمي من المعدن كافيا لتلبية الطلب.

محللو البنك، ومن بينهم أورايليا وولثم، كتبوا في مذكرة أن معظم الارتفاع الأخير في أسعار النحاس يستند إلى توقعات بشح السوق مستقبلا، وليس إلى أساسيات حالية. ولا نتوقع أن يستمر الارتفاع فوق مستوى 11 ألف دولار.

ارتفاع سعر النحاس

ارتفع سعر النحاس أمس الأربعاء، إلى مستوى قياسي بلغ 11540 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، مدفوعًا بمخاوف من نقص الإمدادات عالميا مع تسارع شحن المعدن إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية، وزادت شركة "ميركوريا إنرجي جروب" من تلك المخاوف الأسبوع الماضي عندما حذرت من حدوث اضطرابات شديدة في المعروض.

ارتفاع أسهم التعدين

تفاعلت أسهم شركات التعدين في آسيا والمحيط الهادئ مع هذا الصعود، إذ ارتفع سهم "مجموعة سي إم أو سي" في هونج كونج بنسبة 6%، بينما صعد سهم "كابستون كوبر" المدرجة في أستراليا بما يصل إلى 8.2%، إلى جانب شركات أخرى.

ورغم أن "جولدمان ساكس" رفع توقعاته لأسعار النحاس في النصف الأول من العام المقبل، وأشار إلى أن تجارة الرسوم الأمريكية ستوفر دعما إضافيا للسوق، إلا أن المصرف لفت إلى إمكانية تفادي مستويات المخزون المنخفضة للغاية خارج الولايات المتحدة من خلال ارتفاع العلاوات الإقليمية وتشديد الفوارق السعرية في بورصة لندن للمعادن، كما أضاف أن الطلب سيأتي هذا العام أقل بنحو نصف مليون طن من المعروض، وأن سوق النحاس لن تواجه عجزًا قبل عام 2029.

توقعات المعروض والأداء السعري

كما ذكر محللون أن فائض 2026 البالغ 160 ألف طن يقرب السوق من التوازن، لكنه يعني أيضا أننا لا نتوقع دخول سوق النحاس العالمية في حالة عجز في أي وقت قريب.

واليوم الخميس، ارتفع النحاس بنسبة 0.1% ليصل إلى 11495 دولارًا للطن بحلول الساعة 11:19 صباحًا في سنغافورة، موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى 31%، كما واصل الألمنيوم صعوده، مرتفعًا 0.3% ليقترب من أعلى إغلاق له منذ عام 2022.

