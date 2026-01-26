الإثنين 26 يناير 2026
خارج الحدود

الإمارات تعلن رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها في أي عمل عسكري ضد إيران

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو
إيران، أكدت دولة الإمارات التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية لتنفيذ أي أعمال عسكرية ضد إيران، في موقف يعكس حرص أبوظبي على تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد والتوتر.
وجاء هذا التأكيد في بيان رسمي شددت فيه الإمارات على أنها لن تكون منطلقًا لأي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.


رفض إماراتي تقديم دعم لوجيستي لأي عمل عسكري عدائي ضد إيران


وأضافت الإمارات أنها تلتزم كذلك بعدم تقديم أي دعم لوجيستي لأي عمل عسكري عدائي ضد إيران، مؤكدة أن سياستها الخارجية تقوم على مبادئ عدم التدخل واحترام سيادة الدول، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار البيان إلى أن الإمارات ترفض الانخراط في أي صراع قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.


دعوة إماراتية للتهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية بشأن التوتر بين واشنطن وإيران


وأكدت أبوظبي أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الخلافات القائمة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب العواقب.
وشددت على ضرورة دعم جهود الحوار وبناء الثقة بين دول المنطقة، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة.


توقيت حساس وسط توترات متصاعدة بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران


وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتزايد على خلفية التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بإيران مع أمريكا وإسرائيل وعدد من الملفات الإقليمية، ما يجعل موقف الإمارات محل متابعة واسعة إقليميًا ودوليا.

