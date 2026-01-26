وزير العمل يبحث مع نظيره الأرميني تعزيز التعاون وتوفير العمالة المصرية

18 حجم الخط

التقى وزير العمل محمد جبران، نظيره الأرميني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم انتقال الأيدي العاملة المصرية إلى سوق العمل الأرميني.

يأتي ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض،

وجاءت أبرز النقاط التي تم بحثها خلال اللقاء كالتالي:

التأكيد على ترحيب وزارة العمل المصرية بالتعامل المباشر مع أصحاب الأعمال الأرمنيين لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل الأرميني، سواء في قطاع التشييد والبناء أو في القطاعات الأخرى، وفقًا لاحتياجات الجانب الأرميني.

ومناقشة ما تم بشأن مشروع مذكرة التفاهم السابقة التي جرى إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية، وتحديد نقاط اتصال بين الجانبين للاتفاق على الصياغة النهائية للمذكرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع عليها.

والتباحث حول مدى إمكانية تقنين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة بالفعل في جمهورية أرمينيا، بما يضمن حقوقهم ويوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وتقديم ورقة عمل تتضمن أهم الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها عند استقدام أيدٍ عاملة مصرية، بما يحقق مصالح الطرفين ويضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.

ودعا وزير العمل محمد جبران نظيره الأرميني لزيارة القاهرة، وذلك للتباحث حول سبل التعاون بين وزارتي العمل في المجالات المشتركة، وتعزيز أطر الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين.

