ما الفروع التي تقدم خدمة شراء أذون الخزانة في البنك الزراعي؟

18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن الفروع التي تقدم خدمة بيع وشراء الأوراق النقدية عبر قطاع الخزانة في البنك.

وقال مسئولو البنك الزراعي إن الخدمات تتم من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية "تصل إلى 1200 فرع" بكفاءة وسرعة عالية.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة التالي:

-شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

-إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

-التعرف على المشاكل التي تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.

وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:

1- قرض المحاصيل

- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة

- فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

2- قرض التحول نحو الري الحديث

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.