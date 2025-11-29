السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ما الفروع التي تقدم خدمة شراء أذون الخزانة في البنك الزراعي؟

البنك الزراعي
البنك الزراعي
18 حجم الخط

 يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن الفروع التي تقدم خدمة بيع وشراء الأوراق النقدية عبر قطاع الخزانة في البنك.

وقال مسئولو البنك  الزراعي إن الخدمات تتم من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية "تصل إلى 1200 فرع" بكفاءة وسرعة عالية.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة التالي:  

-شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء. 

-إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

-التعرف على المشاكل التي تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.

وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:

1- قرض المحاصيل

- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة

-  فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

2- قرض التحول نحو الري الحديث

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أذون وسندات الخزانة اذون الخزانة الاوراق المالية الاوراق النقدية البنك الزراعي المصري البنك الزراعي عملاء البنك الزراعي سندات الخزانة

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

سعر السمك اليوم، بشرى جديدة عن البلطي وارتفاع الجمبري 30 جنيها

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والتين وارتفاع العنب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية