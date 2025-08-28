أسعار سيارة GAC Empow موديل 2026 في السوق المحلية

أعلن الوكيل المحلي لعلامة GAC في مصر، عن طرح أسعار جديدة لسيارات GAC Empow موديل 2026، لفترة محدودة وحتى نفاد الكمية سيارات GAC Empow، وجاء ذلك خلال شهر أغسطس الجاري لعام 2025.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارة GAC Empow موديل 2026، في السوق المصري، حيث يصل سعر الفئة الأولى Baseline من 1,080,000 جنيه، ويصل سعر الفئة Highline نحو 1,230,000 جنيه و1,340,000 جنيه لفئة Sport line.



GAC Empow مزيج قوة الأداء والأمان والتكنولوجيا لتجربة قيادة متكاملة

تتميز GAC Empow بمزيج فريد من القوة والتكنولوجيا والأمان، حيث تأتي مزودة بحزمة متكاملة من المزايا التي تجعلها الخيار الأفضل في فئة السيدان الرياضية. فتأتى مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 170 حصان وعزم دوران 270 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات يضمن تسارعًا سلسًا وتحكمًا دقيقًا، مما يوفر تجربة قيادة رياضية ممتعة.

وفيما يخص عوامل السلامة والأمان، تضعGAC Empow سلامة السائق والركاب على رأس أولوياتها بفضل حزمة متكاملة من أنظمة الأمان، والتى تشمل 6 وسائد هوائية لتوفير حماية شاملة، ونظام الفرملة الذاتية فى حالة الطوارئ ((AEB، وبرنامج التحكم فى الثبات الإلكترونى (ESP) وأيضا مزودة بمكابح مانعة للإنغلاق (ABS)، بالإضافة إلى نظام توزيع قوة الفرامل كهربائيا (EBD)، والتحكم فى السيارة عند صعود المنحدارات (HHC)، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية تضفى مزيد من الثقة والامان على الطريق.

خاصية تحذير الاصطدام الأمامي

وعلى صعيد التكنولوجيا، تعزز تقنياتها الذكية تجربة القيادة، حيث تأتي سيارة GAC Empow مزودة بأحدث الابتكارات التقنية لتجعل القيادة أكثر متعة وسلاسة، حيث تأتي مجهزة بشاشة وسطية 10.25 بوصة تعمل باللمس متصلة بلوحة عدادات رقمية 7 بوصة، مع دعم أنظمة الاتصال الهاتف بالشاشةApple CarPlay وAndroid Auto ومثبت سرعة متأقلم، بالإضافة إلى نظامى مساعدة البقاء فى الحارة المرورية والتحذير فى حالة الخروج منها (LDW + LKA)، وأيضا مزودة بخاصية تحذير الاصطدام الأمامي (FCW)، علاوة على خاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، كما تتمتع بنظام صوتي عالي الجودة يمنح تجربة استماع غامرة.

وإلى جانب الأداء القوي والتكنولوجيا المتطورة، تتميزGAC Empow بتصميم خارجي رياضي حاد يعكس شخصية السيارة الشبابية الجريئة على الطريق، مع خطوط انسيابية وديناميكية. أما المقصورة الداخلية فقد صُممت لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة، تتميز بالرحابة ذات تصميم عصري مزودة بمقاعد جلد رياضية وإضاءة محيطية أنيقة تضيف طابعًا فاخرًا، كما تتمتع بمساحات تخزين عملية.

تقدم السيارة ثلاثة أوضاع قيادة تتيح للسائق تخصيص تجربة القيادة بما يناسب ظروف الطريق وتفضيلاته الشخصية، الوضع الرياضي (لأداء ديناميكي وتفاعلي)، والوضع الاقتصادي (لتقليل استهلاك الوقود)، والوضع المريح (لتوفير قيادة هادئة وسلسة).

تتوفر GAC Empow بخمسة ألوان خارجية وثلاثة ألوان داخلية لتناسب جميع الأذواق. مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق السيارات الرياضية الباحثين عن الأداء الرياضى مع القيمة العالية في فئتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.