الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غرفة الفنادق تكشف نسبة الإشغال في احتفالات الكريسماس (فيديو)

فنادق، فيتو
فنادق، فيتو
18 حجم الخط
ads

توقع رامي فايز عضوغرفة الفنادق وصول عدد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة إلى ما يقرب من 18 إلى 18.5 مليون سائح.


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، إن نسبة الإشغال الفندقي في محافظة البحر الأحمر لا تقل عن 90 %، وبالنسبة للأقصر وأسوان 70%، وكلها سياحة خارجية.


وأضاف: "فنادق البحر الأحمر والقاهرة كاملة العدد خلال  احتفالات الكريسماس من الآن"، مشيرا إلى أن الطاقة الفندقية المنوط بها العمل فى مصر تصل إلى 1450 فندقا شاملة كافة النجوم، وهذه الطاقة الفندقية تستوعب 20 مليون سائح سنويا.

 


وأوضح أن  الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية تصل إلى  230 ألف غرفة فندقية، مؤكدا أنه يجب على الدولة التوسع فى إنشاء الطاقة الفندقية لتحقيق استراتيجيتها للوصول إلى 30 مليون سائح.


وأشار إلى أن 40% من عدد السياح على مستوى العالم تأتي للفنادق الاقتصادية، موضحا أن هناك 150 فندقا متعثرا على مستوى الجمهورية، وغرفة الفنادق تسعى لإزالة كافة المعوقات أمام هذه الفنادق لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطاقة الفندقية نسبة الإشغال الفندقي غرفة الفنادق رامي فايز قناة الحياة فنادق البحر الأحمر

مواد متعلقة

الغرف السياحية: إشغالات الفنادق تتجاوز الـ 70% استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير

حدث استثنائي.. استعدادات الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تنسيق شامل بين الفنادق والجهات التنفيذية لاستقبال الحدث العالمي المنتظر

نائب محافظ الجيزة تعقد لقاءً مع ممثلي الفنادق بمحيط المتحف المصري الكبير

الصحة: رصد مخالفات في حملة تفتيش على الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

لسوء الأحوال الجوية، تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مقتل فرد أمن بالعمرانية بسبب خلاف عمل وتصوير زميله أثناء النوم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

السجن للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو وبراءة مصور الفيديو

رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads