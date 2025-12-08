غرفة الفنادق تكشف نسبة الإشغال في احتفالات الكريسماس (فيديو)

18 حجم الخط

توقع رامي فايز عضوغرفة الفنادق وصول عدد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة إلى ما يقرب من 18 إلى 18.5 مليون سائح.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، إن نسبة الإشغال الفندقي في محافظة البحر الأحمر لا تقل عن 90 %، وبالنسبة للأقصر وأسوان 70%، وكلها سياحة خارجية.



وأضاف: "فنادق البحر الأحمر والقاهرة كاملة العدد خلال احتفالات الكريسماس من الآن"، مشيرا إلى أن الطاقة الفندقية المنوط بها العمل فى مصر تصل إلى 1450 فندقا شاملة كافة النجوم، وهذه الطاقة الفندقية تستوعب 20 مليون سائح سنويا.



وأوضح أن الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية تصل إلى 230 ألف غرفة فندقية، مؤكدا أنه يجب على الدولة التوسع فى إنشاء الطاقة الفندقية لتحقيق استراتيجيتها للوصول إلى 30 مليون سائح.



وأشار إلى أن 40% من عدد السياح على مستوى العالم تأتي للفنادق الاقتصادية، موضحا أن هناك 150 فندقا متعثرا على مستوى الجمهورية، وغرفة الفنادق تسعى لإزالة كافة المعوقات أمام هذه الفنادق لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

