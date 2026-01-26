يوسف بطرس غالي يعلق على مقترح مبادلة الديون بالأصول ورهن قناة السويس

18 حجم الخط

أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، عن رفضه للمقترحات المتداولة بشأن تسوية الديون الحكومية عبر التنازل عن الأصول العامة أو تحويلها، معتبرًا أن هذه الطروحات تفتقر إلى المنطق الاقتصادي السليم، وتعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة الدين العام وآليات السيولة في الاقتصاد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة الشمس مع الإعلامي محمد علي خير، أكد غالي أن الدول لا تُدار بـ«الأفكار الجهبذية»، مشددًا على أن الأزمات الاقتصادية الكبرى لا تُحل إلا عبر السياسات التقليدية الراسخة التي أثبتت نجاحها عالميًا.

“الديون أموال مودعين”.. لماذا لا يمكن سدادها بأصول غير سائلة؟

وأوضح يوسف بطرس غالي أن الديون الحكومية في جوهرها تمثل أموال المودعين لدى البنوك، متسائلًا بنبرة استنكارية:«عندما يطلب المودع أمواله، هل سنمنحه أسهمًا في شركة ملابس أو أصولًا لا يمكن تسييلها؟».

وأضاف أن طرح مبادلة الديون بالأصول يعكس تجاهلًا لطبيعة السيولة النقدية ودور البنوك في إدارة الودائع، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار قد تفتح الباب لأزمات أعمق بدلًا من حل المشكلة الأصلية.

لا حلول عبقرية للأزمة.. “روشتة الإصلاح” معروفة منذ عقود

وشدد وزير المالية الأسبق على أن انتظار حلول سحرية للأزمة الاقتصادية وهمٌ خطير، مؤكدًا أن الطريق الوحيد المستدام يتمثل في رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

وضرب مثالًا توضيحيًا قائلًا:«إذا كان دخلك 500 جنيه ودينك 1000 جنيه فأنت في أزمة، لكن لو دخلك بقى مليون جنيه، الألف جنيه مش هيبقوا مشكلة»، موضحًا أن الحل الجذري يكمن في توسيع حجم الناتج المحلي لا في إعادة تدوير الديون.

قناة السويس ليست ضمانًا للديون.. والأرقام تكشف استحالة الفكرة

وحول المقترح المتداول بطرح سندات دولية بضمان قناة السويس لجمع 100 مليار دولار، وصف غالي الفكرة بأنها غير قابلة للتطبيق، متسائلًا:«مين اللي هيديك 100 مليار دولار؟».

وأوضح أن إيرادات قناة السويس تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا، وقد تنخفض إلى الصفر في حالات التوترات الإقليمية، في حين أن خدمة الدين الخارجي وحدها تتطلب فوائد سنوية تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، ما يجعل الرهان على القناة مقامرة خطيرة بالمالية العامة.

التنازل عن إيرادات قناة السويس يعني عجزًا مباشرًا في الموازنة العامة

وحذر غالي من أن رهن إيرادات قناة السويس سيؤدي إلى فجوة خطيرة في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذه الإيرادات تمثل موردًا أساسيًا لتمويل التعليم والصحة وخدمة الدين، متسائلًا:«هتستبدل دخل القناة إزاي؟».

وشدد على أن فقدان هذا المورد السيادي سيقود الدولة إلى البحث عن بدائل أشد كلفة وأكثر إيلامًا اجتماعيًا.

إشادة مشروطة بوزير المالية الحالي: تغيير “فكر التنفيذ” أهم من القوانين

وأشاد يوسف بطرس غالي بأداء وزير المالية الحالي، معتبرًا أن التركيز على تغيير آليات التنفيذ لا مجرد تعديل النصوص القانونية يمثل خطوة ذكية نحو إصلاح هيكلي حقيقي، مؤكدًا أن أزمة الاقتصاد المصري تاريخيًا لم تكن في القوانين بل في طريقة تطبيقها.

“يا تذاكر يا تسقط”.. تشبيه صادم من يوسف بطرس غالي لحقيقة الإصلاح الاقتصادي

واختتم غالي تصريحاته بتشبيه لافت، قائلًا إن من ينتظر حلًا سحريًا للأزمة يشبه طالبًا يدخل الامتحان دون مذاكرة منتظرًا الوحي، مؤكدًا: «الحلول الاقتصادية معروفة، لكن التحدي الحقيقي هو تطبيقها بأقل ضرر ممكن على الطبقات الأكثر فقرًا».

