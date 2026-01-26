ستظل في قلوبنا إلى الأبد، الأهلي يحيي ذكرى رحيل العامري فاروق

18 حجم الخط

حرص النادي الأهلي على إحياء ذكرى رحيل العامري فاروق، نائب رئيس القلعة الحمراء، الذي توفاه الله يوم 26 يناير من العام 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للراحل العامري فاروق وكتبت: ستبقى في قلوبنا إلى الأبد.

وتحل اليوم الأحد 26 يناير، الذكرى السنوية الثانية لرحيل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

مسيرة العامرى فاروق

العامرى فاروق من مواليد الثامن من شهر نوفمبر من العام 1970 بمحافظة القاهرة.

دخل العامرى فاروق انتخابات الأهلى عام 1996 تحت السن ولو يوفق ليلتحق بعدها باللجنة الثقافية لمدة أربع سنوات وبعدها اختاره الراحل صالح سليم فى قائمته تحت السن للمرة الثانية فى انتخابات 2000 ليصبح العامرى فاروق عضو مجلس الإدارة الوحيد فى تاريخ النادى الأحمر الذى خاض الانتخابات تحت السن مرتين.

وبعدها العامرى فاروق صُعد من تحت السن إلى الكبار، وخاض انتخابات فوق السن مع قائمة الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق في عام 2004 ونجح، حيث كانت هناك قائمة حسن حمدى ضد قائمة حسام بدراوى وقد كان صاحب ثانى أعلى أصوات فى الكبار واستمر فاروق فى مجلس إدارة الأهلى منذ عام 2000 وحتى عام 2009 الذى خاض انتخابات القلعة الحمراء مستقلا عن قائمة الكابتن حسن حمدي ضد محمود باجيند على منصب أمين صندوق ونجح في تلك الانتخابات.

عمله كوزير للرياضة

تولى العامرى فاروق منصب وزير الرياضة في شهر أغسطس عام 2012 واستمر حتى شهر يوليو عام 2013.

وكان أول وزير دولة للرياضة في مصر بعد فصل وزارة الشباب عنها.

العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلى

عاد العامرى فاروق إلى مجلس إدارة النادي الأهلي في نوفمبر من العام 2017 في منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع قائمة الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء واستمر حتى الآن.

- صاحب ومدير مدارس بيبى جاردن للغات B.G.L.C- نائب رئيس مجلس إدارة دار الفاروق للنشر والتوزيع.- عضو مجلس إدارة شركة تيب توب لخدمات التعريب والترجمة.- عضو مجلس إدارة النادى الأهلى فى الدورة 2000 الى 2012.- الإشراف على تنفيذ مشروع الإدارة الالكترونية بالنادى الأهلي وميكنة نظم المعلومات للنشاط الرياضى والعضوية والمخازن والأرشيف الالكترونى والمشتريات والإدارة المالية (الأصول الثابتة – المقبوضات- المدفوعات –الأستاذ العام) كرة القدم وشئون العاملين بالنادى الأهلي.

الإشراف على إنشاء موقع النادى الأهلي الرسمى على الإنترنت.

- مسئولًا عن لجنة توثيق مئوية الأهلي.

- المساهمة فى تجهيز كافة احتياجات مكتبة النادى بمدينة نصر مع اللجنة الثقافية.

- الإشراف على إنشاء (انترنت كافيه) بفرع النادى الأهلى بمدينة نصر.

