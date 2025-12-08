الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة

أجرى الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، زيارة تفقدية لمستشفى عين شمس الجامعي بمدينة العبور لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتقييم جاهزية المستشفى للتشغيل الكامل وفق المعايير المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان في استقبال أمين المجلس الدكتور محمد زكي، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عاطف، نائب المدير، حيث اصطحباه في جولة شملت عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالبنية التحتية والإمكانات الطبية والفنية. 

تضمنت الزيارة متابعة سير العمل داخل أقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقييم جاهزية وحدات الأشعة والمعامل والتأكد من توافر الأجهزة الحديثة وكفاءة تشغيلها، كما تم الاطلاع على إجراءات الجودة والسلامة ومدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.

الخطوات المتخذة لضمان تقديم خدمة طبية 

كما شملت الجولة تفقد الحالات القادمة من قطاع غزة والتي تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به المستشفيات الجامعية، إلى جانب مراجعة حالات السياحة العلاجية والخطوات المتخذة لضمان تقديم خدمة طبية بمعايير دولية. وتطرقت الزيارة إلى مناقشة خطة التشغيل الموسعة للمرحلة المقبلة ودراسة تطوير عدد من الخدمات التخصصية داخل المستشفى، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الفترة السابقة وأبرز التحديات التشغيلية.

وأعرب الدكتور عمر شريف عمر عن تقديره لمستوى التنظيم داخل المستشفى، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب الإدارة وكافة الفرق الطبية والفنية، ومثنيًا على الخدمات المقدمة للحالات القادمة من غزة وكذلك الدور المتنامي لوحدة السياحة العلاجية. 

وفي ختام الجولة، وضع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عددًا من التوصيات لتعزيز الخدمات الطبية بالمستشفى، تضمنت الاستمرار في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات التخصصية، وتعزيز القوى البشرية خلال فترات الذروة، واستكمال ملفات الجودة استعدادًا للتسجيل والاعتماد، ودعم الخدمات المقدمة لمصابي غزة وتعزيز برامج السياحة العلاجية.

 

