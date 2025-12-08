الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية "الألكسو" في زيارة للمتحف المصري الكبير

قامت وفود الدول أعضاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو بزيارة المتحف المصري الكبير، بتنظيم من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بعد انتهاء أعمال اجتماعات الدورة العادية (124) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو.

المتحف المصري الكبير 

وأشاد وفود الدول الأعضاء بما شاهده من صرح ثقافي يجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وآفاق المستقبل، مؤكدين المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري يربط بين شعوب العالم المحبة للثقافة والسلام. 

 

وأعربت الوفود عن إعجابها بالتصميم المعماري الفريد للمتحف، الذي يعكس عبقرية الإنسان المصري ورؤاه التي تتوافق مع ميادين الألكسو التربوية والثقافية والعلمية، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية، مؤكدة على أهمية الدعوة الدولية المستمرة لزيارة المتحف والتعرف على محتواه من فكر وإبداع.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن زيارة وفود الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للألكسو للمتحف المصري الكبير تُعد رسالة واضحة للعالم بأهمية الثقافة والتراث المصري في تعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب، مشيدًا بالتصميم المعماري الفريد للمتحف الذي يجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وآفاق المستقبل.

وأعرب الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، عن إعجابه بما شاهده من وفود الدول الأعضاء من تصميم معماري مبتكر ومحتوى ثقافي وعلمي يعكس عبقرية الإنسان المصري، مؤكدًا أن المتحف يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الفكر والإبداع ويعكس رؤية مصر كجسر حضاري بين شعوب العالم المحبة للثقافة والسلام.

 

