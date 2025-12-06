وفد من جامعة عين شمس يزور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

18 حجم الخط

ترأست غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفدًا موقرًا ضم لفيف من عمداء الكليات ووكلاء الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى زيارة رسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تطوير أدوات الرصد والتحليل ودعم السياسات

ويأتي ذلك برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار اهتمام الجامعة بدعم منظومة اتخاذ القرار وتحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التنفيذية، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمرصد المجتمعي بالجامعة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير أدوات الرصد والتحليل ودعم السياسات العامة المبنية على البيانات.

واستقبل الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتورة غادة فاروق وأعضاء الوفد المرافق لها، وأعرب الدكتور أسامة الجوهري عن سعادته بالتعاون المرتقب مع جامعة عين شمس كبيت خبرة عريق فى مختلف الأوجه منها الاستشارات البحثية والعلمية.

وخلال كلمة غادة فاروق أعربت عن سعادتها بالتعاون مع مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار وسعى الجامعة لمد جسور التواصل إيمانًا بأن تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، حلًا للمشكلات بشكل جماعي واتخاذ قرارات أفضل من خلال دمج الخبرات المختلفة.

كما أشادت بالدور الملموس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى يستشعره المواطنين فى الرد على الشائعات والأفكار المغلوطة بشكل سريع ومباشر مما يسهم فى الشعور بالاستقرار ووضوح الرؤية والشفافية لدى المواطن.

واستعرضت غادة فاروق تاريخ جامعة عين شمس العريق وإمكانيات الجامعة ومراكزها المتخصصة ومركز الابتكار وريادة الأعمال وبرامج الجامعة المتميزة منوهة إلى حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، وكذلك حصول عدد من برامجها المتميزة على الاعتماد من مؤسسات عالمية.

وأوضحت قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى إنشاء مرصد مجتمعى، ليكون أداة فاعلة لرصد وتحليل الظواهر والمشكلات المجتمعية، بهدف فهمها وتفسيرها والتنبؤ بها، وصولًا إلى آليات علمية للتحكم فيها، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030، حيث تم عرض انفوجراف تعريفى يوضح دور مراكز الفكر واتخاذ القرار فى تقديم توصيات لمتخذى القرار، ومراحل تطور هذا المراكز على مستوى العالم.

استراتيجية عمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

كما تم استعراض نشأة المركز منذ عام ١٩٨٥ وتطوره، وقرار إعادة إنشاء فى ٢٠٢٣ بما يوافق التطورات الحديث ليتمكن المركز من أداء مهامه، إستراتيجية عمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على القضايا العاجلة والمزمنة والمستقبلية والإشارة إلى خطة عمل المركز خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية والتحديات التى تواجه العمل.

كما قام أعضاء وفد جامعة عين شمس جميعًا بتعريف كلياتهم ونقاط التميز بها وأوجه التعاون المأمول، وكذلك قام رؤساء ومديرى القطاعات والإدارات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتعريف إداراتهم وكيفية أداء المهام المنوطة بها الإدارات.

وفى ختام اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية، جاءت الزيارة من تنسيق جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.