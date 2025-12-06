طلاب جامعة عين شمس في زيارة للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

18 حجم الخط

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ( ٤ ) زيارات ميدانية لطلاب الجامعة إلى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025» في دورته الرابعة، والذى أقيم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة كبرى الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع وعي الشباب الجامعي، وتعريفهم بجهود الدولة في تعزيز قدرات الأمن القومي ودعم الصناعات الاستراتيجية، وإبراز الدور الحيوي للقوات المسلحة في حماية الوطن.

وتأتي الزيارات ضمن خطة الجامعة لتعزيز وعي طلابها بالجهود الوطنية في مجال توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، وإطلاعهم على أحدث المنظومات العسكرية التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والشركات المصرية.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبتنظيم العقيد أبو الحسن عبد المنصف أبو الحسن مدير إدارة التربية العسكرية،والتنسيق الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وخلال الزيارة، تجوّل الطلاب داخل أجنحة المعرض المختلفة، وشاهدوا عروضًا توضيحية لأحدث الأنظمة الدفاعية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول مراحل التطوير والإنتاج، كما تم التعريف بالقدرات المتقدمة التي وصلت إليها الدولة المصرية في مجالات الصناعة العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية.

وأعرب الطلاب عن إعجابهم بما شاهدوه خلال الزيارة، مُشيدين بما تحقق من تطور كبير في الصناعات الوطنية بمجالات التسليح المختلفة، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة المصرية في تعزيز قدراتها الدفاعية وريادتها الإقليمية.

ويؤكد قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس حرصه على مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقًا معرفية أوسع أمام الطلاب، وتعزز شعورهم بالمسؤولية الوطنية، وتتيح لهم الاطلاع المباشر على ما تشهده الدولة من تطور في كافة المجالات.

