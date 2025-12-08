رئيس مصر للطيران يبحث مع سفير إيطاليا زيادة الرحلات بين البلدين

18 حجم الخط

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، السفير أجوستينو باليزي سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون وتوسيع شبكة الرحلات الجوية بين البلدين.

دعم التعاون وتوسيع شبكة الرحلات الجوية بين البلدين

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجال النقل الجوي، ودعم جهود زيادة حركة السفر والسياحة بين الجانبين.

زيادة معدلات التشغيل بين القاهرة وعدد من المدن الإيطالية

واستعرض عادل خلال الاجتماع استراتيجية الشركة لتوسيع شبكة خطوطها في القارة الأوروبية، مع التركيز على السوق الإيطالي باعتباره أحد أبرز الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، وأكد أن مصر للطيران تعمل على زيادة معدلات التشغيل بين القاهرة وعدد من المدن الإيطالية، بما يتماشى مع الطلب المتنامي على السفر ويسهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية، موضحًا أن الشركة تُسير رحلات منتظمة إلى عدة مدن إيطالية، من بينها روما وميلانو، مع دراسة إضافة نقاط تشغيل جديدة خصوصًا في مواسم الذروة السياحية لتنشيط حركة السفر بين الجانبين.



ومن جانبه أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا دعم بلاده لتوسيع التعاون في مجال الطيران المدني ودعم حركة الطيران بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم حركة السياحة والاستثمار.

