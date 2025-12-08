برامج "التوك شو" بين حرية الطرح وضوابط المهنة، ندوة لـ شريف عامر بإعلام عين شمس

18 حجم الخط

استضافت كلية الإعلام جامعة عين شمس الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر”، في ندوة بعنوان «التوك شو بين حرية الرأي وضوابط المهنة»، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ورامى ماهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، وسلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة فريق I Club في التنظيم والتغطية الإعلامية للندوة، وبحضور عدد كبير من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

استهلت الندوة الدكتورة هبة شاهين بكلمة ترحيبية بالإعلامي شريف عامر، وقدمت عرضًا لمسيرته المهنية، التي بدأت بقنوات التليفزيون المصرى، النيل الدولية، النيل للأخبار، مرورًا بصحيفة روز اليوسف، قنوات الحياة، الحرة وصولًا إلى برنامج "يحدث فى مصر" قناة MBC مصر.



كما تناولت دور الإعلام في مناقشة مشكلات وتحديات المجتمع، مؤكدة أهمية تقديم إعلام حر ومسؤول يوازن بين حرية الطرح ومهنية الأداء.

من جانبه، أبرز الإعلامي شريف عامر أهم محطات رحلته المهنية، حيث حدد طريقه الإعلامى وبدأ ممارسة التدريب بالترجمة والتحرير من سن ١٤ عاما قبل تخرجه من الجامعة، مؤكدًا أن التعلم المستمر كان عنصرًا أساسيًا في مسيرته، وأنه لم يتوقف عن تطوير نفسه يوما بعد التخرج.

وسرد بداياته العملية في الإذاعة والتلفزيون وعمله في أسرة المذيعين بماسبيرو، وتدريبه على يد أساتذة خبراء بالمجال الإذاعى والتليفزيونى، وعمله كمذيع باللغة الإنجليزية أولًا، وتأهيله لذاته بعدها كمذيع باللغة العربية ليعمل بـالقنوات الفضائية.

كما أوضح أن العمل في المجال الإعلامي يتطلب رغبة حقيقية في المعرفة واكتساب الخبرات، مؤكدًا أن البقاء والتطور يعتمدان على اجتهاد الشخص وقدرته على التميز.

كما أشار إلى أبرز أوجه القصور في المحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أغلبه يفتقر إلى العمق والدقة، ولا يعرض الحقائق بشكل كامل.

وأكد أن التميز في زحام المحتوى لا يتحقق إلا بالاعتماد على الحقائق، مشددًا على أن الصحفي أو المذيع المؤهل، وخريج كلية الإعلام، هو الأقدر على التحقق والتمييز بين الصحيح والخطأ.

وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي لا تقدم الموضوعات بصورة متكاملة، مما يعزز أهمية الإعلام المهني المتخصص.

وأشار إلى أن تحقيق التميز وفرض الوجود في المجال الإعلامي يتطلب بذل مجهود مضاعف وصناعة بصمة حقيقية.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب الحوار والمناقشة، حيث طرح الطلاب عددًا من الأسئلة حول العمل الإعلامي والتحديات المهنية المعاصرة.

وفي الختام تم تكريم الإعلامي شريف عامر؛ تقديرًا لمسيرته المهنية وإسهاماته في المجال الإعلامي، ودوره في نقل الخبرات العملية لطلاب الكلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.