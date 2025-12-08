لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس

18 حجم الخط

استقبلت كلية الحقوق بجامعة عين شمس اليوم، المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وذلك في إطار تفعيل جسور التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية.

كان في استقبال المستشار حربي، الدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الأهواني عميد الكلية الأسبق والدكتور سيد محمود أستاذ قانون المرافعات وكيل الكلية الأسبق وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وتأتي الزيارة لبحث سُبل التعاون المشترك، حيث تم مناقشة آليات تعزيز الشراكة بين وزارة العدل والكلية، خاصة فيما يتعلق بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل القضائي والقانوني.

متطلبات المحاكم المتخصصة الحديثة وكيفية دمجها

كذلك تطوير المقررات الدراسية، حيث تم استعراض متطلبات المحاكم المتخصصة الحديثة وكيفية دمجها في المناهج التعليمية لضمان مواكبة الخريجين للتطورات القضائية.

مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس

مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس

مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس

وتفقد المستشار طارق حربي مباني الكلية وقاعات الدراسة، كما عقد لقاءً مفتوحًا مع طلاب الكلية، حيث استمع إلى استفساراتهم حول طبيعة العمل في المحاكم المتخصصة وأجاب على تساؤلاتهم حول مستقبل المهنة القانونية.

وأكد ياسين الشاذلي، عميد الكلية، على أهمية هذه الزيارات في إثراء التجربة التعليمية للطلاب، مشددًا على التزام الكلية بتخريج كوادر قانونية مؤهلة على أعلى مستوى. وصرح قائلًا: "تأتي هذه الزيارة لربط ما هو نظري بما هو عملي، ونحن نتطلع إلى شراكة دائمة مع وزارة العدل لخدمة العدالة في وطننا."

من جانبه، أشاد المستشار طارق حربي بالمستوى الأكاديمي لطلاب كلية الحقوق، حيث أبدى فخره بأنه أحد أبناء الكلية وتتلمذ على يد أساتذتها العظام.

كما أشاد بمستوي البنية الأساسية للكلية، مؤكدًا أن تطوير المحاكم المتخصصة يتطلب كوادر شابة على دراية بأحدث النظم القانونية.

ودعا الطلاب إلى “التعمق في دراسة فروع القانون الحديثة التي تمثل عماد التقاضي المستقبلي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.