رئيس جامعة عين شمس يكرّم بطلي العالم في الكاراتيه تقديرًا لإنجازاتهما الدولية المشرفة

كرّم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم، الطالب يوسف عماد محمود عبد الحميد بدوي بكلية الهندسة، بعد تتويجه بلقب بطل العالم في الكوميتيه لوزن تحت 84 كجم للمرة الثالثة على التوالي، والأستاذة فاطمة محمود الموظفة بكلية التربية عقب فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه للكبار وذوي الإعاقة الحركية «القاهرة 2025».

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة: الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، كما حضر التكريم الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة،، والدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية،

وشهد التكريم حضور زوج بطلة العالم فاطمة محمود، خريج كلية التجارة بالجامعة، الحاصل هو الآخر على بطولات عالمية في الكاراتيه، إضافة إلى نجلها.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد ضياء خالص التهنئة والتقدير للبطلين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الدولي يعكس قوة العنصر البشري بجامعة عين شمس، التي لا يقتصر تميزها على الجانب الأكاديمي والبحثي فقط، بل يمتد ليشمل الإبداع الرياضي والثقافي والإنساني.

وأضاف: إن ما يحققه طلاب وعاملـو الجامعة من نجاحات عالمية يجسد رؤية الجامعة في اكتشاف ورعاية المواهب وتوفير بيئة خصبة للابتكار والتميز، مشددًا على استمرار تقديم كامل الدعم لكل العناصر الموهوبة لرفع اسم الجامعة ومصر في مختلف المحافل الدولية.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بأن الجامعة تمتلك نماذج مضيئة مثل يوسف بدوي وفاطمة محمود، اللذين أثبتا أن الالتزام والاجتهاد طريق ثابت نحو العالمية.

ومن جانبهم، أعرب كل من الطالب يوسف بدوي وفاطمة محمود عن سعادتهم البالغة بالتكريم، مؤكدين أن دعم جامعة عين شمس يمثّل دافعًا قويًا لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية، وأن تقدير الجامعة يعبّر عن اهتمامها بجميع أبنائها واعتزازها بإسهاماتهم.

ويؤكد هذا التكريم المكانة الراسخة لجامعة عين شمس كإحدى المؤسسات الرائدة التي تصنع أبطالًا على المستوى العالمي، وتقدم للوطن نماذج قادرة على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات.

ويذكر أن يوسف بدوي (كلية الهندسة) حسم لقب بطل العالم بعد فوز كاسح على بطل تركيا بنتيجة 6–0 في نهائي كأس العالم للكاراتيه 2025، ليضيف إنجازًا جديدًا لرصيده الدولي، ويؤكد الريادة المصرية في هذه الرياضة.

وفاطمة محمود (كلية التربية) حققت إنجازًا تاريخيًا كأول لاعبة في مصر والوطن العربي، تحصد ذهبية بطولة العالم للكاراتيه الحركي – بنات، خلال البطولة التي استضافتها مصر في 29 نوفمبر 2025.

