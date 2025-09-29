محافظ الفيوم يوجه بإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر غير القادرة

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير مشروعات تنموية، وفرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتراخيص أكشاك، للشباب والمرأة المعيلة ومن بينهم ذوي الهمم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، وبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير سماعة أذن لمسن يعاني من ضعف بالسمع، وبحث إمكانية سداد باقي مديونية مستحقة على إحدى السيدات الغارمات من الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية بعد دراسة المديونية الخاصة بها.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما وجه محافظ الفيوم، بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة " خاصة الأولى بالرعاية وذوى الهمم " بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج مشروعك، كما استمع المحافظ، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، موجهًا مسئولي مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

علاج على نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، كلًا من وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، موجهًا بسرعة إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى السيدات، التي تعاني من أورام سرطانية على الكلى، وهشاشة بالعظام، ومصابة بمرض السكر المزمن، وارتفاع بضغط الدم، مؤكدًا على مدير عام خدمة المواطنين بالديوان العام، بنقل السيدة بإحدى سيارات المحافظة لمستشفى التأمين الصحي، وتوفير موظف لمرافقتها لحين نهو إجراءات الفحوصات الطبية الخاصة بها، كما وجه بإجراء الفحص الطبي اللازم بمستشفى الفيوم العام لرجل مسن يعاني من حصوات بالكلى، مع توفير العلاج اللازم له على نفقة الدولة.

حل مشكلات التربية والتعليم

كما استمع محافظ الفيوم، لمطلب إحدى المعلمات بمدرسة صديقة الفتيات بمطول التابعة لإدارة إطسا التعليمية، التي ترعى طفلها " من ذوى الاحتياجات الخاصة "، مصاب بالتوحد، وترغب في النقل لمدرسة مطول الابتدائية المقيد بها طفلها، ليتسنى لها رعايته، فوجه وكيل وزارة التربية التربية والتعليم، بدراسة مطلبها والعمل على تلبيتها في إطار من القانون، للتخفيف عن كاهلها، مع مخاطبة وزير التربية والتعليم بهذا الشأن، كما وجه بدراسة وبحث مطلب أحد أولياء الأمور بشأن التحاق طفلتيه بالصف الأول الابتدائي بأحد المعاهد الأزهرية، بالتنسيق بين وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس المنطقة المركزية لشئون المعاهد الأزهرية بالفيوم، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي، فضلًا عن دراسة مطالب عدد من العاملين بقطاع التعليم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك، مع تجهيز الأكشاك بالبضاعة اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما وجه بسرعة التنسيق بين رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ونائب رئيس مدينة الفيوم للإشغالات والمرافق، بسرعة مراجعة تراخيص كشك أما عمارة (9) بكيمان فارس، ومعاينته على الطبيعة ورفع الإشغالات المخالفة إن وجدت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.